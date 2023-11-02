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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

در کارگاه نمایش به صحنه می رود؛

به تماشای «زندگی من، یک من ساده» در مجموعه تئاتر شهر

به تماشای «زندگی من، یک من ساده» در مجموعه تئاتر شهر

نمایش «زندگی من، یک من ساده» نوشته شراره پورخراسانی و کارگردانی محمدعلی زمانی از ۱۴ آبان‌ در تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «زندگی من، یک من ساده» نوشته شراره پورخراسانی و کارگردانی محمدعلی زمانی از ۱۴ آبان‌ در کارگاه نمایش به صحنه می‌رود.

در نمایش «زندگی من، یک من ساده»، سمیه انصاری، ارغوان رهین، رضا برزن، پویا فلاح و رویا نوذری به ایفای نقش می‌پردازند.

این نمایش درباره زنی است که عاشق تئاتر و نقاشی است و زمانی که به تئاتر پا می‌گذارد اتفاقاتی برای او رخ می‌دهد که زندگیش را عوض می‌کند.

نمایش «زندگی من، یک من ساده» از ۱۴ آبان‌ ساعت ۱۹ با مدت زمان یک ساعت و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان در کارگاه نمایش به صحنه می‌رود.

کد مطلب 5928303
علیرضا سعیدی

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