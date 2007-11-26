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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۱

آموزش و پرورش دنبال می‌کند؛

استفاده از راهکارهای قانونی برای شکایت از عدم اجرای تعهدات انبوه سازان

استفاده از راهکارهای قانونی برای شکایت از عدم اجرای تعهدات انبوه سازان

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: با حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش درخصوص ساخت یک واحد آموزشی در ازای 200 واحد مسکونی، خسارت قابل توجهی به آموزش و پرورش وارد می شود.

مهندس محمد حسین ترابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش، مبنی بر الزام ساخت مدرسه درمجتمع های دارای بیش از 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان در مجلس افزود: بدلیل حذف این تبصره ها از سوی مجلس خسارت قابل توجهی به آموزش و پرورش وارد می شود.

وی به پیگیریهای آموزش و پرورش در خصوص اجرای تعهدات انبوه سازان اشاره و خاطر نشان کرد: تا کنون بواسطه پیگیریها و شکایت از انبوه سازان، ارزش 46 رأیی که از سوی دادگاه صادر شده است 550 میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران تاکید کرد: تمام مستندات و مدارک قانونی در خصوص عدم اجرای تعهدات انبوه سازان وجود دارد ، امیدواریم بتوانیم شکایت کنیم و دراین مورد از همه مجاری قانونی استفاده خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، امروز در جلسه ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و مسکن ، روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و عمران مجلس، مجددا لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی بررسی می شود.

کد مطلب 592887

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