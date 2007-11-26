استفاده از راهکارهای قانونی برای شکایت از عدم اجرای تعهدات انبوه سازان

مهندس محمد حسین ترابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش، مبنی بر الزام ساخت مدرسه درمجتمع های دارای بیش از 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان در مجلس افزود: بدلیل حذف این تبصره ها از سوی مجلس خسارت قابل توجهی به آموزش و پرورش وارد می شود.

وی به پیگیریهای آموزش و پرورش در خصوص اجرای تعهدات انبوه سازان اشاره و خاطر نشان کرد: تا کنون بواسطه پیگیریها و شکایت از انبوه سازان، ارزش 46 رأیی که از سوی دادگاه صادر شده است 550 میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران تاکید کرد: تمام مستندات و مدارک قانونی در خصوص عدم اجرای تعهدات انبوه سازان وجود دارد ، امیدواریم بتوانیم شکایت کنیم و دراین مورد از همه مجاری قانونی استفاده خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، امروز در جلسه ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و مسکن ، روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و عمران مجلس، مجددا لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی بررسی می شود.