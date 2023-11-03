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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

شورای نگهبان در بیانیه‌ای تاکید کرد؛

۱۳ آبان آغازگر شکست هیمنه آمریکا وزمینه ساز اخراج آن از منطقه است

۱۳ آبان آغازگر شکست هیمنه آمریکا وزمینه ساز اخراج آن از منطقه است

شورای نگهبان در بیانیه‌ای، ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش‌آموز را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی آمده است: اسلامی مردم بزرگ ایران با رهبری و هدایت امام خمینی (ره) یک حرکت عظیم برای پایان دادن به استعمار ملت ایران و سایر ملت‌ها توسط قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا بود که به یک الگو برای ملت‌های مسلمان و آزاده جهان تبدیل شد.

بر اساس این بیانیه، دانشجویان پیرو خط اما با نگاه به اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران که نقطه برجسته و آغازین آن کودتای ۲۸ مرداد بود، سفارت آمریکا را به تسخیر درآوردند. این اقدام ابتدا در اعتراض به پناه دادن به شاه مخلوع توسط آمریکا صورت گرفت که با حمایت و پشتیبانی مردم به یک حرکت عظیم برای مبارزه با استکبار تبدیل شد.

در این بیانیه آمده است: اسناد و امکاناتی که از آن مکان به دست آمد نیز به درستی نشان داد که سفارت آمریکا چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، لانه جاسوسی برای مقابله با حرکت‌های استقلالی و مردمی ایران و منطقه بوده است.

بر این اساس: از این رو ۱۳ آبان ۵۸ به نقطه آغازین شکست هیمنه استکباری آمریکا تبدیل شد و از آن تاریخ، وضعیت برای آمریکا و استکبار به گونه‌ای دیگر پیش رفت و رقم خورد.

بر اساس این بیانیه، امروز ملت‌های منطقه و جهان به خوی استکباری آمریکا آشنا شده و آنچه در کشورهای جهان در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد و مردم با ملیت‌ها و ادیان مختلف علیه آن رژیم و حتی آمریکا شعار سر می‌دهند، نشان از خروش همگانی علیه استکبار است که می‌توان ۱۳ آبان ۵۸ را در این وضعیت بسیار سهیم دانست.

آیت بیانیه می‌افزاید: مردم بزرگ ایران که حماسه ۱۳ آبان ۵۸ را رقم زدند و آغازگر شکست هیمنه آمریکا شدند، به لطف خدا و با همراهی ملت‌های منطقه خروج آمریکایی‌ها از منطقه را که از سال‌ها پیش آغاز شده به سرانجام خواهند رساند و آنچه این روزها در نبرد با صهیونیست‌ها رخ می‌دهد قطعاً به پیروزی نهایی ملت فلسطین خواهد انجامید.

شورای نگهبان در پایان از عموم مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز و گرامی دعوت می‌کند تا در مراسم‌های گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در سراسر کشور حضور پیدا کنند.

کد مطلب 5929291
هادی رضایی

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