۱۳ آبان آغازگر شکست هیمنه آمریکا وزمینه ساز اخراج آن از منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی آمده است: اسلامی مردم بزرگ ایران با رهبری و هدایت امام خمینی (ره) یک حرکت عظیم برای پایان دادن به استعمار ملت ایران و سایر ملت‌ها توسط قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا بود که به یک الگو برای ملت‌های مسلمان و آزاده جهان تبدیل شد.

بر اساس این بیانیه، دانشجویان پیرو خط اما با نگاه به اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران که نقطه برجسته و آغازین آن کودتای ۲۸ مرداد بود، سفارت آمریکا را به تسخیر درآوردند. این اقدام ابتدا در اعتراض به پناه دادن به شاه مخلوع توسط آمریکا صورت گرفت که با حمایت و پشتیبانی مردم به یک حرکت عظیم برای مبارزه با استکبار تبدیل شد.

در این بیانیه آمده است: اسناد و امکاناتی که از آن مکان به دست آمد نیز به درستی نشان داد که سفارت آمریکا چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، لانه جاسوسی برای مقابله با حرکت‌های استقلالی و مردمی ایران و منطقه بوده است.

بر این اساس: از این رو ۱۳ آبان ۵۸ به نقطه آغازین شکست هیمنه استکباری آمریکا تبدیل شد و از آن تاریخ، وضعیت برای آمریکا و استکبار به گونه‌ای دیگر پیش رفت و رقم خورد.

بر اساس این بیانیه، امروز ملت‌های منطقه و جهان به خوی استکباری آمریکا آشنا شده و آنچه در کشورهای جهان در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد و مردم با ملیت‌ها و ادیان مختلف علیه آن رژیم و حتی آمریکا شعار سر می‌دهند، نشان از خروش همگانی علیه استکبار است که می‌توان ۱۳ آبان ۵۸ را در این وضعیت بسیار سهیم دانست.

آیت بیانیه می‌افزاید: مردم بزرگ ایران که حماسه ۱۳ آبان ۵۸ را رقم زدند و آغازگر شکست هیمنه آمریکا شدند، به لطف خدا و با همراهی ملت‌های منطقه خروج آمریکایی‌ها از منطقه را که از سال‌ها پیش آغاز شده به سرانجام خواهند رساند و آنچه این روزها در نبرد با صهیونیست‌ها رخ می‌دهد قطعاً به پیروزی نهایی ملت فلسطین خواهد انجامید.

شورای نگهبان در پایان از عموم مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز و گرامی دعوت می‌کند تا در مراسم‌های گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در سراسر کشور حضور پیدا کنند.