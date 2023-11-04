  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

تمدید مهلت ارسال آثار به المپیاد فیلمسازی

تمدید مهلت ارسال آثار به المپیاد فیلمسازی

مهلت ارسال آثار به هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران تا سی‌ام آبان‌ ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان، علاقه‌مندان به فیلمسازی در رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال می‌توانند آثار خود را برای شرکت در هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران تا سی‌ام آبان‌ ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان ارسال کنند.

هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در ۶ موضوع متنوع و در ۲ بخش طراحی داستان و فیلمسازی با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در زمستان پیش رو برگزار می‌شود که با تمدید مهلت ارسال آثار، نوجوانان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در هفتمین المپیاد فیلمسازی، به آدرس https://portal.icff.ir مراجعه کنند.

هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان به مدیریت وحید ملتجی با موضوعاتی از جمله «من و خانواده عزیزم»، «من و قهرمانان وطن»، «من و دوستان با وفایم»، «خدایی که مرا دوست دارد» و … برگزار می‌شود.

کد مطلب 5929728
سید امیر شایان حقیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها