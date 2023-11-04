تمدید مهلت ارسال آثار به المپیاد فیلمسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان، علاقه‌مندان به فیلمسازی در رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال می‌توانند آثار خود را برای شرکت در هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران تا سی‌ام آبان‌ ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان ارسال کنند.

هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در ۶ موضوع متنوع و در ۲ بخش طراحی داستان و فیلمسازی با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در زمستان پیش رو برگزار می‌شود که با تمدید مهلت ارسال آثار، نوجوانان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در هفتمین المپیاد فیلمسازی، به آدرس https://portal.icff.ir مراجعه کنند.

هفتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان به مدیریت وحید ملتجی با موضوعاتی از جمله «من و خانواده عزیزم»، «من و قهرمانان وطن»، «من و دوستان با وفایم»، «خدایی که مرا دوست دارد» و … برگزار می‌شود.