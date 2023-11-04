مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر بار دیگر حضوری گسترده در صحنه داشتند و خشم و انزجار خود را از استکبار و جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی بیان کرد: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز با حضور گسترده مردم از میدان شهید رئیس علی دلواری بوشهر در جوار خلیج فارس برگزار شد.

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه، استاندار، خانواده معظم شهدا، جوانان، نوجوانان و دیگر اقشار مردم برگزار شد.

مردم در این مراسم با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل مسیر راهپیمایی را طی کردند و سخنران این مراسم رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی بود.

راهپیمایان ضمن تجدید میثاق با امام راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر رمز مقاومت در برابر سلطه جهانی آمریکا و صهیونیست بین‌الملل را پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن حمایت از مردم مظلوم غزه و مبارزان جبهه مقاومت فلسطین اعلام کردند تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهیم ماند و از مواضع مقتدرانه و دیپلماسی فعال دولت حمایت می‌شود.