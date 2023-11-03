سید حسن نصرالله امروز چه خواهد گفت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی امروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ساعت ۱۵ به وقت لبنان به سخنرانی می‌پردازد که رژیم صهیونیستی و مقامات سیاسی آمریکا و کشورهای غربی و عربی بی صبرانه منتظر واکنش سید مقاومت بعد از گذشت ۴ هفته از آغاز عملیات طوفان الاقصی هستند. در واقع تمام گمانه زنی‌ها از سخنان سید مقاومت بر دو بخش مهمترین محورهای سخنرانی او و تأثیر این سخنرانی بر آینده جنگ تمرکز دارد.

خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با چند دیپلمات و کارشناس داخلی و خارجی به بررسی مهم‌ترین محورهای احتمالی در سخنان سید حسن نصرالله پرداخته است.

نمی‌توانیم وارد ذهن سید حسن نصرالله شویم و پیش بینی کنیم

«عدنان منصور» وزیر امور خارجه سابق لبنان در گفت‌وگو با مهرگفت: قطعاً سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانش به بررسی موضوع روز که همان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و همچنین لبنان و تحولات دیگر از روز ۷ اکتبر تا امروز می‌پردازد. وی ادامه داد: همچنین بر اقدامات رژیم صهیونیستی در خصوص کشتارهای جمعی و ویرانی در نوار غزه که عبور از همه قوانین و عرف بین الملل بود توجه ویژه می‌کند. البته این به صورت کلی است، ما نمی‌توانیم وارد ذهن دبیرکل شویم و بگوییم که او دقیقاً در جزئیات چه خواهد گفت.

منصور تصریح کرد: مسائلی هست که او بهتر می‌داند؛ مثل مسائل نظامی، امنیتی و تشکیلاتی، اینها مسائلی است که به او واگذار شده و ما نمی‌توانیم با هر حرفی که می‌زند یا هر موضعی که می‌گیرد خودمان را به جای او بگذاریم. وی در خصوص تأثیر سخنرانی سید مقاومت در عرصه منطقه گفت: یقیناً آنچه سید حسن نصرالله امروز می‌گوید و به طور کلی تصمیماتی که اتخاذ می‌کند در عرصه میدانی لبنان، سوریه و منطقه تأثیر گذار خواهد بود، چرا که آنچه امروز در مرزهای لبنان می‌گذرد همچنان در چارچوب محدود خود، و زیر سقف معینی از درگیری‌ها در حال وقوع است، اما اگر دشمن بخواهد عملیات خود را گسترش دهد، لبنان نیز برای مقابله با این آن اقدامات تصمیم گیری می‌کند و این چیزی است که ممکن است دبیرکل حزب الله به آن بپردازد.

سخنان دبیر کل حزب الله راهبردی، دقیق و تعیین کننده خواهد بود

دکتر «یحیی ابوزکریا»، نویسنده، محقق و فعال رسانه‌ای الجزایری، در خصوص مهمترین محورهای احتمالی سخنان دبیر کل حزب الله لبنان گفت: تردیدی نیست که سخنرانی جناب سید حسن نصرالله یک سخنرانی محوری و تاریخی و شاید دقیق‌ترین و خطرناک‌ترین سخنرانی در این شرایط باشد. ابوزکریا گفت: این یک مرحله حساس در تاریخ مقاومت و در تاریخ امت اسلامی است که تمام کفر در برابر تمام ایمان جمع شدند، تمام استکبار علیه تمام مظلومین و محور شر علیه محور خیر. این یک سخنرانی محوری است و فلسطین بر سر دوراهی است یا قدس شریف و در نتیجه کل جغرافیای فلسطین را باز پس می‌گیریم و یا به صد سال دیگر عقب نشینی می‌کنیم و از پیروزی تمدنی در یک قرن بعد عقب می‌مانیم.

این پژوهشگر الجزایری تاکید کرد: البته سخنان سید حسن منجر به هرج و مرج نخواهد شد، زیرا این رویکرد آمریکا و اسرائیل است و همچنین منجر به شعله ور شدن جنگ جهانی سوم نمی‌شود، زیرا کسانی که آتش جنگ را شعله ور می‌کنند یهودیان، و غربی‌ها و … دولت‌های مستکبری چون آمریکا هستند، این کشورها به دنبال کشتن مردم، و نابودی ملت‌ها و به زیر سلطه کشیدن آنها هستند.

وی تصریح کرد: سخنان سید حسن نصرالله راهبردی، دقیق، بیانگر وضعیت کنونی است، و اینکه در این موازنه قوا در سرزمین‌های اشغالی، چه کسی پیروز خواهد بود، سرنوشت رژیم صهیونیستی پس از این ضربه ویرانگر به ستون فقرات آن چه می‌شود و همچنین چشم انداز تحرکات آمریکا در منطقه بعد از این جنگ چه خواهد بود، و اینکه چه اقداماتی برای حمایت و پشتیبانی از مقاومت در منطقه در عراق در یمن، سوریه، ایران و لبنان باید انجام شود و به طور کلی، این سخنرانی یکی از مهمترین سخنرانی‌ها است که بسیاری از تحولات به آن بستگی دارد.

وی در خصوص تأثیر گذاری سخنان سید مقاومت گفت: جناب سید حسن نصرالله که خداوند متعال ایشان را حفظ کند و طول عمر با عزت به وی عنایت فرماید، در جهان عرب و جهان اسلام تأثیر به سزایی دارد، ایشان نه تنها یک فرد اهل مقاومت در لبنان است، بلکه تأثیر شخصیت مقاوم ایشان در سطح جهان اسلام از "طنجه تا جاکارتا" و تا پایتخت‌های عربی و اسلامی تحت تأثیر مثبت او قرار دارد و روحیه‌ها را بالا می‌برد، و هر امری را به درستی مشخص می‌کند و مراحل تحولات آینده در سرزمین‌های اشغالی را بیان می‌کند.

ابوزکریا گفت: یقیناً همانطور که آزادگان جهان عرب و جهان اسلام این سخنرانی را می‌شنوند، کفار نیز آن را خواهند شنید، کسانی که می‌خواهند دوباره جهان اسلام را نابود کنند و گروهی که می‌خواهند جهان اسلام را استعمار کنند، بر اساس گفته‌های او مجموعه‌ای از تمهیدات راهبردی، در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را تصمیم گیری می‌کنند. وی در پایان گفت: این سخنرانی محوری خواهد بود و از خداوند متعال می‌خواهیم که گام‌های سید مقاومت را استوار نموده و به او توفیق پیروزی دهد و همانطور که در سال ۲۰۰۶ برای ما پیروزی‌های بزرگی به دست آورد، در پایان سال ۲۰۲۳ و آغاز سال ۲۰۲۴ از خداوند متعال می‌خواهیم که بزرگترین پیروزی، که همان نابودی اسرائیل از جغرافیای مسلمانان است را برای ما حاصل کند.

وظایف کشورهای مسلمان گوشزد خواهد شد

«سید رضا صدرالحسینی» کارشناس غرب آسیا نیز با اشاره به تأثیرگذاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سخنان سید مقاومت اظهار کرد: بلینکن وزیر خارجه آمریکا به عنوان یکی از مهمترین حامیان رژیم صهیونیستی برای تزریق اعتماد به نفس به مقامات صهیونیستی به اراضی اشغالی سفر می‌کند و وانمود کرد که سخنان سید حسن نصر الله برای او اهمیتی ندارد، این اقدام نشانه تأثیرات مقاومت اسلامی و دبیر کل حزب الله در معادلات منطقه‌ای و بین المللی است.

وی ادامه داد: احتمالاً بخش قابل توجهی از سخنان سید مقاومت به بازخوانی اقدامات مقامات کشورهای عربی و بیان بی عملی آنها اختصاص پیدا می‌کند. در واقع سید حسن نصرالله وظایف مقامات دولت‌های اسلامی را گوشزد می‌کند، مسیری که شاید آنها را به مسیر مردم جهان اسلام برگرداند و به آنها نشان دهد که در کنار مردم خودشان چگونه می‌توانند با قطع ارسال انرژی نفت، گاز و خرید محصولات صهیونیستی به این رژیم غاصب که تاکنون حدود ده هزار نفر از مردم مظلوم غزه را به شهادت رسانده فشار وارد کنند. صدرالحسینی افزود: بستن بندرها، عدم تعاملات و تجارت با رژیم صهیونیستی از جمله موضوعاتی است که ممکن است در سخنان سید مقاوت علیه رژیم اشغالگر قدس مطرح شود. وی به سایر محورهای احتمالی سخنان سید مقاومت اشاره کرد و توضیح داد: دبیر کل حزب الله لبنان حتماً از تمام آزادگان جهان که بدون ارتباطات دینی و مذهبی با مردم غزه از آنها حمایت کردند حتماً تشکر می‌کند و تلاش ایشان در این راستا است که راهپیمایی‌های گسترده در مناطق غیرعربی و غیر اسلامی را به گونه‌ای برجسته کند تا به مقامات سیاسی کشورهای عربی بفهماند اولویت حمایت از مردم غزه بر عهده شما است که باید با تحریم کالاهای صهیونیستی و قطع همکاری با این رژیم برای توقف حملات این رژیم جعلی به غزه تلاش کنید.

وی در این باره تصریح کرد: سید مقاومت در سخنانش به این نکات می‌پردازد که چرا باید کشورهای غیر اسلامی روابط خودشان با اسرائیل را قطع کنند و سفرای کشورشان را از تل آویو فرا بخوانند و سفیر اسرائیل را اخراج کنند اما در بین مقاومت کشورهای اسلامی چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم. این نکات پیامدهای قابل توجهی در حوزه عملی بوجود خواهد آورد.

کارشناس غرب آسیا با بیان اینکه سید مقاومت به عنوان فردی که صادقانه و با استدلال سخن می‌گوید سخنانش دارای اعتبار است توضیح داد: سید مقاومت زمانی که تهدیدی را ذکر کند حتماً این تهدید عملی می‌شود از این رو با توجه به حجم وحشت در بین مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا ممکن است اعلام آتش بس شود تا فضایی را ایجاد کنند که سید حسن نصرالله بخش تهدیدات احتمالی سخنانش را کاهش دهد و آمریکایی‌ها با این کار بخواهند بر روی متن نهایی سخنرانی سید مقاومت تأثیر گذار باشند که همه این مطالب تا قبل از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان محتمل است و قطعی نیست.

سیاست حزب الله ورود مرحله‌ای، متوازن و متناسب است

«الله کرم مشتاقی» دبیر دوم سفارت ایران در لبنان و کارشناس غرب آسیا هم گفت: جان مایه و اساس سخنرانی سید مقاومت بر دو امر استوار است. اول اینکه فضا سازی رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر اینکه حزب الله درباره نحوه و میزان و زمان ورود یا عدم ورود به طوفان الاقصی سر در گم است را خنثی کند به طوری که صهیونیست‌ها عدم سخنرانی سید از ابتدای جنگ را دلیلی بر ادعای [نادرست] خود می‌دانند. دوم اینکه سید با تمام قوا، همانطور که حزب الله در عمل ثابت کرده؛ می‌خواهد "سایه جنگ بزرگ" را در ذهن سران تل آویو زنده نگه دارد و ورود گسترده‌تر حزب الله را یک گزینه آماده بر روی میز قلمداد کند.

کارشناس غرب آسیا با بیان اینکه سیاست‌ها و استراتژی حزب الله در قبال نبرد طوفان الاقصی و تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه، در خلال بیش از ۵۰ بیانه‌ای که از ابتدای طوفان الاقصی منتشر کرده قابل کشف است، ادامه داد: اساساً حزب الله سیاست مخفی و دوگانه‌ای در این موضوع ندارد. سیاست حزب الله ورود مرحله‌ای، متوازن و متناسب است. یعنی به میزان فشار اسرائیل بر غزه، حزب الله نیز فشار خود را بیشتر می‌کند. حزب الله تا همینجای کار بدون ورود جدی توانسته ۳ لشکر از ۸ لشکر ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال سرزمین‌های اشغالی مشغول کند.

وی گفت: از نظر من اساس و جان مایه فرمایشات سید مقاومت، همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب در روز چهارشنبه فرمودند. اگر بخواهم به طور مشخص بگویم؛ سید بر این خطوط تمرکز خواهند کرد:

۱. تجلیل از شهدا، خانواده شهدا، مقاومت حزب الله و مردم لبنان

۲. تجلیل از ارتش و تجلیل از موضع دولت خصوصاً مصاحبه وزیر خارجه با بی بی سی که در آن حزب الله را یک گروه مقاومتی بر آمده از مردم و ضد اشغالگری خوانده بود.

۳. برشمردن تاریخی جنایات رژیم صهیونیستی و دلایل طوفان الاقصی.

۴. دروغ پردازی‌های رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم در سایه حمایت‌های آمریکا. اشاره پررنگ به میدان داری آمریکا (این اشاره می‌تواند تهدید تلقی شود، به این معنی که در صورت شعله ور شدن جنگ، ما آمریکا را مقصر می‌دانیم).

۵. هماهنگی محور مقاومت، روی میز بودن تمام گزینه‌ها و ورود حزب الله در صورت شکسته شدن خطوط قرمز (بدون ذکر جزئیات این خطوط) این محور از سخنان سید بسیار پررنگ خواهد بود.

۶. تشکر از ملت‌های دنیا، عالم عربی و اسلامی و لزوم تحرک دنیای عرب. همچنین قدردانی از برخی از دولت‌های عرب (بدون اینکه اسم ببرند) و شماتت برخی دیگر. همچنین اشاره به اقدامات بی تأثیر سازمانهای بین المللی‌.

سید مقاومت در سخنانش یک گام به جلو بر می‌دارد

«محمد خواجویی» کارشناس مسائل غرب آسیا هم در خصوص اهمیت نخستین سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان بعد از گذشت ۴ هفته از عملیات طوفان الاقصی گفت: پیش بینی می‌شود سید مقاومت مروری بر تحولات ۴ هفته اخیر داشته باشد و به اهمیت، ابعاد عملیات و ضرباتی که در این مدت متوجه رژیم صهیونیستی شد و اقدامات متقابل دشمن در قتل عام بی سابقه در غزه و اقدامات حزب الله در این مدت داشته باشد.

وی ادامه داد: یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی حزب الله دست به اقدامات نظامی در مرز این کشور با اراضی اشغالی زد تا مانع از تمرکز نیروهای اسرائیل در جبهه غزه شود. خواجویی تصریح کرد: سید مقاومت در سخنانش یک گام به جلو بر می‌دارد و قاعده و تهدیدی را تعیین می‌کند که در صورت ادامه جنگ توسط رژیم صهیونیستی در غزه، مقاومت لبنان عملیات خود را افزایش می‌دهد.

کارشناس غرب آسیا با تاکید بر اینکه دشمن همیشه روی سخنرانی سید مقاومت حساب باز می‌کند و برای آنها با اهمیت است افزود: قاعده‌ای که سید مقاومت تعیین می‌کند اهمیت بالایی در تحولات پیش رو دارد تأثیر این سخنرانی سطح تنش مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی را فراتر از امروز می‌برد و این به معنای حرکت به سمت جنگ فراگیر نیست بلکه تدریجی و محسوس افزایش می‌یابد و سطح این افزایش تحت تأثیر تحولات داخل غزه است. وی گفت: از این رو اگر چه حزب الله تلاش می‌کند که قدرت بازدارندگیش را حفظ کند و لبنان درگیر جنگ فراگیر نشود اما در عین حال تلاش می‌کند تا ظرفیت خودش را به عرصه بیاورد تا مانع پیروزی نبرد اسرائیل در غزه شود.

فرمان حمله به اسرائیل صادر نخواهد شد

«سید رضی عمادی» کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به پیش بینی مهمترین محورهای سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اظهار کرد: به اعتقاد من سخنرانی جناب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان حاوی صدور حمله علیه رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

وی ادامه داد: احتمالاً دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تحلیل عملیات طوفان الاقصی و شکستی که رژیم صهیونیستی متحمل شده، به جنایت‌های این رژیم کودک کش اشاره خواهد کرد و نقش آمریکا در این جنگ را مورد تاکید قرار خواهد داد، و از سوی دیگر به معیارهای دوگانه غرب در خصوص حقوق می‌پردازد. کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: انفعال کشورهای عربی در قبال بحران انسانی در غزه و انتقاد از جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس از دیگر محورهای سخنرانی سید مقاومت خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگرچه در سخنرانی امروز فرمان حمله‌ای علیه رژیم صهیونیستی مانند سال ۲۰۰۶ صادر نخواهد شد، تصریح کرد: اما سید حسن نصرالله در سخنان خود هشدارهای جدی به تل آویو خواهد داد و این هشدارها به منزله تهدید جدی علیه رژیم صهیونیستی است.

کارشناس غرب آسیا با پیش بینی محورهای دیگر سخنرانی سید مقاومت توضیح داد: سید حسن نصرالله وضعیت جبهه شمالی را تشریح و شرایط گسترش جنگ به جبهه شمالی را بیان خواهد کرد. عمادی در پایان گفت: هشدارهای سید حسن نصرالله می‌تواند موجب شود رژیم صهیونیستی در جنگ با جبهه شمالی محتاط‌تر رفتار کند، اما به نظرم سبب کاهش حملات علیه باریکه غزه نخواهد شد و این رژیم همچنان در سایه حمایت آمریکا به جنایت‌های خود ادامه خواهد داد.

سطح عملیات‌های حزب الله گسترش خواهد یافت

«حسین آجرلو» کارشناس مسائل لبنان نیز با اشاره به پیش بینی در خصوص سخنرانی سید مقاومت گفت: این سخنرانی به احتمال زیاد تأکیدی بر حمایت قوی جنبش حزب الله لبنان از مردم غزه همچون حمایت رسمی یمن از ملت فلسطین خواهد بود. وی با بیان اینکه به خاطر اقدامات صهیونیست‌ها احتمالاً سطح عملیات‌های حزب الله از شمال سرزمین‌های اشغالی افزایش پیدا می‌کند توضیح داد: سطح این عملیات‌ها در آینده از سطح کنونی تا حدودی بیشتر خواهد بود، اما همچنان به عنوان جنگ محدود و کنترل شده و به عنوان پیوست حمایتی از مردم غزه تلقی می‌شود.

آجرلو تصریح کرد: سید مقاومت در سخنان خود به صهیونیست‌ها هشدار می‌دهد که در صورت گسترش اقدامات صهیونیست‌ها در جنوب لبنان و شمال اراضی اشغالی، حزب الله توانایی اقدام علیه دشمن اشغالگر را دارد و پیش بینی ضعیف‌تر سخنان سید این است که در صورت افزایش حملات صهیونیست‌ها حزب الله بخواهد وارد جنگ فراگیر شود، اما احتمال این هشدار در سطح پایین‌تری وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه سخنرانی سید مقاومت قبل از اینکه آغاز شود تاکنون بر روی دشمن تأثیر گذار بوده توضیح داد: دشمن صهیونیستی، آمریکا و کشورهای غربی نگران گسترش جبهه‌ها هستند و با توجه به تحولات مذاکرات جدی در قطر و احتمال آتش بس این سخنرانی می‌تواند بر کاهش حملات صهیونیست‌ها علیه مردم غزه اثر گذار باشد. وی گفت: با توجه به رویکرد سید حسن در بیان قول و عملی کردن سخنانی که مطرح می‌کند این مساله صهیونیست‌ها را وارد چالش می‌کند به طوری که در جبهه داخلی دچار اختلافات عمیقی خواهند شد و این روند موجب تضعیف حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه می‌شود.

خط قرمز جدیدی از سوی نصرالله تعیین خواهد شد

«محمد حسین امیدی» کارشناس مسائل لبنان هم با اشاره به قدرت بازدارندگی حزب الله لبنان از جنگ ۳۳ روزه تاکنون گفت: حزب الله لبنان از آن زمان تاکنون قدرت بازدارندگی خود را در دفاع از نیروهایش حفظ کرده و در قبال شهادت هر نیروی حزب الله، رژیم صهیونیستی تاوان آن را پس داده است.

وی با اشاره به افزایش عملیات و حملات حزب الله به شمال اراضی اشغالی به ویژه در یک هفته اخیر افزود: حزب الله در درگیری‌های اخیر با اهدای ۵۰ شهید راه قدس حدود دو برابر این تعداد از نظامیان صهیونیستی کشته گرفته است که این مهم در راستای قدرت بازدارندگی حزب الله لبنان تلقی می‌شود. وی با اشاره به اهمیت سخنان سید مقاومت برای صهیونیست‌ها گفت: فرمان ورود به الجلیل همانطور که پیش از این سید مقاومت هشدار داده بود از جمله موارد محتملی است که سید مقاومت ممکن است در سخنان خود به آن اشاره کند. امیدی تصریح کرد: سید مقاومت با ستایش از شهدای راه قدس حزب الله لبنان، خط قرمز جدیدی را معرفی می‌کند که می‌تواند ترسیم خطوط جدیدی برای ادامه جنگ باشد.

وی با بعید دانستن فرمان حمله جنگ گسترده توسط دبیر کل حزب الله لبنان توضیح داد: حزب الله متعهد به امنیت ملت لبنان است و اگر چه ممکن است حمله علیه حیفا و دیمونا در حد تهدید مطرح شود چنانچه در خصوص سکوهای نفتی واستخراج نفت توسط اسرائیل تهدیدها کارساز بود و ترسیم حدود مرزها به نفع لبنان انجام شد این تهدیدها نیز می‌تواند در توقف حملات علیه غزه مؤثر باشد.