به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در خصوص تحولات جاری فلسطین و نسل کشی در غزه به صورت تلفنی رایزنی نمودند.

امیر عبداللهیان در این گفت‌وگو ضمن اشاره به آخرین تحرکات و رایزنی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و کشتار گسترده غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان و حمایت‌های تسلیحاتی گسترده آمریکا از رژیم متجاوز صهیونیستی را عامل اساسی تشدید بحران جاری در منطقه دانست و گسترش دامنه جنگ را در مقابل افزایش شدت جنگ از سوی آمریکا علیه غیرنظامیان غزه امری کاملاً اجتناب ناپذیر دانست.

وزیر خارجه عراق نیز در این گفت‌وگو بر ضرورت اقدام منسجم و هماهنگ کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین، توقف حملات و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید کرد.‌