دستگیری ۴ عامل شرارت در خیابان اندرزگو در کمتر از ۴۸ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر شرارت و قمه کشی ۴ شرور در خیابان اندرزگو تهران در شب جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، بلافاصله موضوع در دستور کار معاونت عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: با بهره‌گیری از اطلاعات به دست آمده از تصاویر منتشره و همچنین شاهدان، در کمتر از ۲۴ ساعت هویت ۴ عامل نزاع، درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد شناسایی شدند.

سرهنگ راستی بیان داشت: با شناسایی دقیق متهمین، مخفیگاه هر ۴ متهم در مناطق مختلف تهران شناسایی و در بامداد یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ دستگیر شدند.

معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ گفت: متهمین در اعترافات اولیه به صراحت به مشارکت در قدرت نمایی در خیابان شهید اندرزگو اعتراف کردند؛ پرونده اولیه در خصوص جرایم ارتکابی متهمین تشکیل و هر ۴ متهم در اختیار مرجع قضایی قرار داده شدند.