به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه توان پذیرش بیماران و مجروحان بیشتر را ندارند.

این وزارتخانه تاکید کرد که نبود امکانات پزشکی باعث شده بسیاری از مجروحان حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه در بیمارستان‌های شمال نوار غزه به شهادت برسند.

وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی به دنبال فلج کردن سیستم بهداشتی و پزشکی این باریکه است.

وزارت بهداشت غزه روز گذشته از ۲۳۱ کشتار انجام شده از سوی صهیونیست‌ها خبر داد و اعلام کرد که آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار و ۴۸۸ شهید افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهیدان کودک و ۲۵۰۰ نفر هم زن هستند.