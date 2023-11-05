به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شنبه شب در سلسله جلسات آزاد سازی سوسنگرد در خصوص اهمیت راه اندازی این سلسله جلسات به مدت ۲ هفته برای تبیین ابعاد حماسه بزرگ آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان بیان کرد: بزرگداشت حماسه‌های دفاع مقدس علاوه بر اینکه برای مردم منطقه از نظر فرهنگی، اعتقادی، پرورش روحیه جهادی و …حائز اهمیت است، برای نسل‌های آینده نیز بسیار مهم است.

وی افزود: این اهمیت در ابعاد جغرافیایی، برای ملت‌های دیگر کشورها بسیار زیاد است. نیروهای حشد الشعبی در عراق، حزب الله در لبنان، انصارالله در یمن و نیروهای دلیر مقاومت در فلسطین، روحیه جنگجویی، غیرت و جهادطلبی را از حماسه‌ها و فرهنگ دفاع مقدس ما الهام گرفته‌اند و در دنیا افتخار آفریده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به عملیات طوفان الاقصی و اتفاقات غزه اشاره کرد و گفت: شکست سنگین رژیم صهیونیستی در این عملیات، ۱۰۰ درصد است. آنها در این جنگ ۲ هدف که اولی آزادی اسرا و دومی از بین بردن حماس است، تعیین کرده‌اند ولی تا به الان هیچ پیروزیی نداشتند.

امام جمعه موقت اهواز گفت: شکست رژیم صهیونیستی در تمام جهات از جمله نظامی، سیاسی، امنیتی، انسانی و… بر همه دنیا روشن است و این کشتار وحشیانه، نشان از ضعف و ناتوانی آنها در برابر نیروهای مقاومت است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به ۱۳ آبان روز مبارزه ملی با استکبار جهانی بیان کرد: در همچین روزی ۵۹ سال پیش امام را از قم به ترکیه به خاطر اعتراض ایشان به لایحه کاپیتالاسیون، تبعید کردند. اگر امام امت در طول زندگیشان فقط همین یک مقاومت را که همان مقاومت در برابر طرح ننگین کاپیتالاسیون را در کارنامه خود داشتند، کافی بود که ایشان، به عنوان چهره آزادی خواه و استقلال و عزت طلبی ملت ایران در کل دنیا معرفی شوند.

وی در ادامه افزود: اتفاقات ۱۳ آبان سال ۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان، ضربه‌ای بزرگ بر پیکره و هیمنه آمریکا در ایران و منطقه بود.

آیت الله حیدری در ادامه به مسئله عمق دشمنی آمریکا با ملت ایران پرداخت و گفت: بعضی‌ها به تبع تبلیغات امریکایی، می‌خواهند این اتفاق بزرگ و پر افتخار را با سیاه نمایی، مایه ضرر ملت ایران نشان دهند و می‌گویند دشمنی آمریکا با ملت ایران از آن زمان آغاز شد، در صورتی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، آمریکا دشمنی خود را از ۲۶ سال قبل از آن، یعنی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتا ضد دولت منتخب مردم، نشان داد.

وی در ادامه اظهار کرد: ۱۳ آبان، عکس العمل منطقی، به جا و غیرتمندانه مردم ایران در مقابل آمریکا بود. اگر دانشجویان در آن روز این کار را نمی‌کردند، آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی، انقلاب و ملت ایران را از بین می‌بردند.

آیت الله حیدری در ادامه به جنایات آمریکا در قبال ملت ایران اشاره کرد و گفت: جنایات آمریکا آنقدر زیاد بود، که جوانانمان وقتی لانه جاسوسی آنها را تسخیر کردند، با توجه به مدارک به دست آمده، توانستند این مستندات را در ۸۰ جلد کتاب به چاپ برسانند. با مطالعه این کتاب‌ها، حجم و بزرگی دشمنی آمریکا با مردم ایران به وضوح نمایان می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مشکلات فراوان منطقه دشت آزادگان به خصوص مشکلات بیکاری، خطاب به مسئولان حاضر بیان کرد: به رغم تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه، باید بگوییم که آمار موجود، بخش کوچکی از نیازهای مردم منطقه را با وجود پتانسیل‌های فراوان صنعتی، کشاورزی و غیره برطرف کرده است. لذا از زبان مردم، از مسئولان می‌خواهم بهترین خدمت را در حق جوانان انجام دهید.