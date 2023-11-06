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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

اعلام آمادگی واردکنندگان برنج برای صادرات برنج باکیفیت ایرانی

اعلام آمادگی واردکنندگان برنج برای صادرات برنج باکیفیت ایرانی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ارتباطات برون مرزی این انجمن می تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج آسیا و جهان را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شیر قاضی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در این مقطع زمانی که واردات برنج ممنوع است و با توجه به نیاز کشور، انجمن واردکنندگان برنج به مساله خرید محصولات داخلی به منظور حمایت از تولید و تلاش کشاورزان ورود کرده و در این خصوص خرید با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این امر منجر به بهبود بازار شده است، افزود: ورود انجمن برنج سایر فعالان این حوزه را نیز ترغیب کرده و فروش برنج داخلی در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و تا حدودی نگرانی کشاورزان و شالی‌کاران کشور رفع شده است.

وی ادامه داد: همچنین بازار برنج هم با افزایش و رواج خرید از کشاورزان و توزیع برنج داخلی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. بدون شک وزارت جهاد کشاورزی هم به این مسئله توجه جدی دارد و تعامل دوسویه انجمن و وزارتخانه وضعیت بازار برنج تولید داخل و وارداتی را بهبود می‌بخشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: خرید برنج داخلی در این مقطع تنها هدف و رویکرد انجمن در تعامل با کشاورزان و فعالان این حوزه به شمار نمی‌رود. انجمن واردکنندگان با بهره‌گیری از توان و ارتباطات بین‌المللی موجود، آمادگی خود را به منظور تبادل اطلاعات با تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی در حوزه الگوی کاشت، ارتقای بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و نظارت‌های مرتبط با حوزه ارزیابی سلامت برنج اعلام کرده است. همچنین ارتباطات برون مرزی اعضای انجمن می‌تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج آسیا و جهان را فراهم کند تا در کنار واردات، بستر مناسب در زمینه ارزآوری برای این محصول پرمصرف نیز ایجاد شود.

کد مطلب 5931768

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    نظرات

    • کشاورز ستمدیده IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      برنج با کیفیت ایرانی صادر کنیم پلاستیکی وارد کنیم اون یارانه ای که اختصاص میدید واسه واردات بدید کشاورز همه مشکلات حل میشه بخدا بازار برنج آخرش میترکه مثل بازار گوشت چند سال گوشت از قیمت تولید ارزونتر بود یهو شیش برابر شد عاقبت برنج میشه ده برابر حالا ببینید

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