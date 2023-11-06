اعلام آمادگی واردکنندگان برنج برای صادرات برنج باکیفیت ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شیر قاضی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در این مقطع زمانی که واردات برنج ممنوع است و با توجه به نیاز کشور، انجمن واردکنندگان برنج به مساله خرید محصولات داخلی به منظور حمایت از تولید و تلاش کشاورزان ورود کرده و در این خصوص خرید با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این امر منجر به بهبود بازار شده است، افزود: ورود انجمن برنج سایر فعالان این حوزه را نیز ترغیب کرده و فروش برنج داخلی در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و تا حدودی نگرانی کشاورزان و شالی‌کاران کشور رفع شده است.

وی ادامه داد: همچنین بازار برنج هم با افزایش و رواج خرید از کشاورزان و توزیع برنج داخلی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. بدون شک وزارت جهاد کشاورزی هم به این مسئله توجه جدی دارد و تعامل دوسویه انجمن و وزارتخانه وضعیت بازار برنج تولید داخل و وارداتی را بهبود می‌بخشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: خرید برنج داخلی در این مقطع تنها هدف و رویکرد انجمن در تعامل با کشاورزان و فعالان این حوزه به شمار نمی‌رود. انجمن واردکنندگان با بهره‌گیری از توان و ارتباطات بین‌المللی موجود، آمادگی خود را به منظور تبادل اطلاعات با تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی در حوزه الگوی کاشت، ارتقای بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و نظارت‌های مرتبط با حوزه ارزیابی سلامت برنج اعلام کرده است. همچنین ارتباطات برون مرزی اعضای انجمن می‌تواند بسترهای مناسب به منظور صادرات برنج با کیفیت ایرانی و رقابت با سایر تولیدکنندگان شاخص برنج آسیا و جهان را فراهم کند تا در کنار واردات، بستر مناسب در زمینه ارزآوری برای این محصول پرمصرف نیز ایجاد شود.