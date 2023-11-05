رصد واحدهای تولیدمواد شیمیایی آذربایجان شرقی ازمنظر پدافندغیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیگ ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز با تاکید بر اینکه در حفظ امنیت مردم با کسی تعارف نداریم، ادامه داد: رصد پدافند غیرعامل بر واحدهای تولیدی و صنعتی و مواد شیمیایی به صورت مداوم انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی استان در اولویت است، ادامه داد: امسال امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی استان به ۹۶ درصد رسیده است.

بیگ با بیان اینکه هر سه دقیقه یکبار در استان شاهد حمله سایبری هستیم، افزود: ارتقای حوزه سایبری در زیرساخت‌ها یکی دیگر از اولویت‌های مهم پدافند غیرعامل استان است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اظهار داشت: اخیراً چند دستگاه اجرایی استان به یک ویروس سایبری آلوده شده بود که فوری حملات سایبری خنثی و پاکسازی لازم انجام شد.

وی بر ضرورت هوشمندسازی مدیریت اجرایی استان نیز تاکید کرد و گفت: همچنین سال گذشته برای اولین بار در استان قرارگاه پدافند مردم محور راه اندازی شد.

بیگ در خصوص شرکت کلر پارس نیز گفت: الزامات پدافند غیرعامل در این شرکت که مواد شیمیایی تولید می‌کند، رعایت نشده بود که باتوجه به عدم همکاری مدیرعامل وقت با مدیران بالادستی این شرکت مکاتباتی انجام شد و مدیرعامل تغییر کرد که این نشانگر اهمیت پدافند غیرعامل است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اظهار داشت: پدافند غیرعامل مانع تولید نیست و بلکه ما همراه تولید هستیم.

بیگ در خصوص نیروگاه تبریز نیز گفت: نیروگاه تبریز اورهال نشده و سیستم‌های نوین و جدید در این نیروگاه به کار نرفته است. باید سیستم‌های نوین در این نیروگاه نصب شود. در بحث سوخت نیز مشکل جدی در این نیروگاه وجود دارد که استفاده از مازوت در افزایش میزان آلودگی هوای تبریز نقش آفرین است.