  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی در قرچک برگزار شد

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی در قرچک برگزار شد

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در روستای ولی‌آباد شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، این اردوی جهادی به همت کانون جهادی دانشگاه در روستای ولی آباد شهرستان قرچک برگزار شد.

در این اردو 50 نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاه به ارایه خدمات بهداشتی درمانی به بیش از 200 نفر از مددجویان روستای ولی آباد پرداختند.

در این اقدام خیرخواهانه و نوع‌دوستانه خدماتی نظیر ویزیت پزشک، دندانپزشک، وارنیش‌تراپی دندان اطفال، غربالگری قند و فشار خون، مشاوره تغذیه، روانشناسی، فیزیوتراپی، مامایی و پرستاری، شنوایی‌سنجی، نوار قلب و تزریقات، توزیع داروی رایگان و غرفه سرگرمی کودک ارایه شد.

علاوه بر ارایه خدمات درمانی و بهداشتی به مراجعان در صورت نیاز به دریافت خدمات درمانی پیشرفته، هماهنگی‌های لازم برای ارجاع آنان به مراکز درمانی انجام شد.

کد مطلب 5931016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها