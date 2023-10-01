به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالوحید ملک آرا امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، دو تیم درمانی و دندان‌پزشکی گروه جهادی شهید «امیری» به روستای «میلانگلال» از توابع خرم‌آباد اعزام شد.

وی گفت: قرارگاه جهادی شهید «امیری» با پشتیبانی معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و همکاری مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان اقدام به برگزاری اردوی جهادی در مسجد امام حسین (ع) در روستای کم‌برخوردار «میانگلال» در خرم‌آباد کرد.

معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: اکیپ اعزامی شامل پزشک عمومی، دندانپزشک، دستیار دندانپزشک، ماما، پرستار، فوریت پزشکی و روان‌شناس است که با وسایل و تجهیزات موردنیاز تیم را برای ارائه خدمات بهتر به مردم این منطقه همراهی کردند.

سرهنگ ملک آرا با بیان اینکه در این اعزام بیش از ۱۲۰ نفر در بخش‌های درمانی، مامایی، پرستاری و بهداشتی ارائه خدمت کردند، افزود: خدماتی که در این اعزام ارائه شد، شامل ویزیت، معاینه، مشاوره، تست قند خون و فشارخون، آموزش بهداشت به اهالی منطقه است.

وی با اشاره به خدمات درمانی و دندان‌پزشکی در این اعزام، عنوان کرد: علاوه بر خدمات پزشکی و مشاوره‌ای، خدمات دندان‌پزشکی در قالب طرح «یاسر» توسط مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان لرستان به ۵۰ نفر از اهالی این منطقه ارائه شد.

معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: افرادی که نیاز به تخصص درمانی و دندانپزشکی در این اعزام شناسایی و به مراکز بهداشتی و درمانگاه ولایت بسیجیان استان ارجاع داده می‌شوند.