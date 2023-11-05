به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری روز یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به برخی معضلات در واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت، افزود: واگذاری یک هزار واحد زمین به خانواده‌های مشمول این طرح در آذربایجان شرقی در گام اول بسیار خوب بود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت همه بانک‌ها برای پرداخت وام‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان و تسهیل در پرداخت باید استفاده شود، اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد بانک مسکن در این زمینه را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: لازم است بقیه بانک‌ها نیز همکاری بهتری داشته باشند تا شاهد پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان باشیم.

ذاکری ادامه داد: با توجه به واگذاری زمین و تقاضاهای تأیید شده برای طرح جوانی جمعیت و تبیین سیاست دولت در کمک به جوانی جمعیت، استقبال خوبی به ویژه در شهرهای کوچک اتفاق افتاده که نشان‌دهنده پیشرفت بالای این طرح در استان است.

وی با بیان اینکه در تأمین مسکن نیروهای مسلح در استان خوب عمل شده است، یادآور شد: جلسات مشترکی با نهادهای مرتبط در این خصوص برگزار شده و قرار است نتیجه اقدامات در جلسه بعدی به صورت گزارش ارائه شود.