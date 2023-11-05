رحمتی پیگیر وضعیت سلامت بازیکنان نساجی/غیبت قطعی یک مدافع و وینگر

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال نساجی برای دیدار مقابل نوبهار ازبکستان در زمین چمن ورزشگاه کارگران تهران برگزار شد. در ابتدای تمرین، سید مهدی رحمتی سرمربی نساجی، چند دقیقه‌ای با کادرپزشکی این باشگاه در خصوص وضعیت سلامتی بازیکنان به گفت‌وگو پرداخت.

تیم فوتبال نساجی باید در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فردا دوشنبه به مصاف نوبهار ازبکستان برود. این دیدار برای شاگردان رحمتی با توجه به فاصله امتیازی که بین این دو تیم در جدول گروه D وجود دارد از حساسیت بالایی برخوردار است و اگر نساجی چی ها نتوانند حریف خود را شکست دهند، امید خیلی کمی برای صعود به مرحله حذفی خواهند داشت.

امیرمحمد هوشمند و صابر حردانی دو بازیکن تیم نساجی که به ترتیب در دیدار مقابل الهلال عربستان و نوبهار (بازی رفت) از زمین مسابقه اخراج شده بودند، نمی‌توانند نساجی را برای این بازی مهم همراهی کنند.

سایر بازیکنان هم مشکلی برای حضور در ترکیب این تیم نخواهند داشت و دست رحمتی برای انتخاب نفرات مدنظرش در ترکیب باز است. تیم‌های نساجی و نوبهار از ساعت ۱۷:۳۰ و در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند.