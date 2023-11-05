زمان برگزاری مرحله اول جام حذفی فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال، مراسم قرعه کشی مرحله اول جام حذفی با حضور امیرحسین روشنک؛ مسئول جام حذفی، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ یک، بهنام محمودزاده از مسئولان فوتبال پایه، به صورت وبینار برگزار شد.

به جهت کاهش هزینه باشگاه‌ها و سهولت تردد تیم‌ها مطابق روال پیشین قرعه کشی مرحله اول در دو نیمه شمالی و جنوبی کشور برگزار شد که تیم‌ها به شرح زیر حریفان خود را شناختند:

ساوالان یوردوم مشکین شهر- لاچین سنتر جلفا

سپنتا تربت حیدریه – شهدای چهارباغ البرز

کیا شاهرود- کیا طارم

آورین خوی – آکادمی باتیس تهران (توابع تهران)

دریا بابلسر- عقاب پردیسان قم

شهرداری دهگلان – اتحاد جوان همدان

تام کهگیلویه – اتحاد سفین کیش

سنگ آهن بافق- سلامت اسلام آباد غرب

سپاهان اصفهک طبس- طلائیه شیراز

ابوذر کنگان – ابوذر فارسان

تارا فولاد چرمهین اصفهان – مهرگان دره شهر

رعد محلات – کشاورز دزفول

امیرحسین روشنک در این مراسم اعلام کرد: مسابقات مرحله اول در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان برگزار خواهد شد و در روز اول آذر قرعه کشی مرحله دوم با حضور تیم‌های صعود کرده از این مرحله و تیم‌های لیگ دسته دوم برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات مرحله دوم جام حذفی در روزهای ۱۴ و ۱۵ آذر ماه برگزار می‌شود.