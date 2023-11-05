ورود کاروان تیم فوتبال سپاهان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان ماه از ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف «آلمالیق» ازبکستان خواهند رفت.

تیم سپاهان به دلیل محرومیت از بازی خانگی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کند. به همین منظور اعضای این تیم امروز یک‌شنبه به تهران آمدند تا خود را برای بازی با رقیب ازبکستانی آماده کند.

دیدار رفت دو تیم در سوم لیگ قهرمانان آسیا در ازبکستان با برتری ۳ بر یک به سود شاگردان «مورایس» در سپاهان همراه بود.