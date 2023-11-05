به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیش از بازی دیدار دوشنبه تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و آلمالیق ازبکستان شامگاه یکشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی هفته چهارم مقابل آلمالیق ازبکستان با لباس زردرنگ به میدان می‌رود. طبق تصمیم مسئولان تیم، لباس دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه سبز رنگ خواهد بود.

آلمالیق نیز در این مسابقه با لباس آبی رنگ به میدان خواهد رفت.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و آلمالیق ازبکستان از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان با چهار امتیاز در رده سوم و آلمالیق بدون امتیاز در جایگاه چهارم جدول گروه C قرار گرفته اند.