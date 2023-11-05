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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

پاپ فرانسیس: به‌خاطر خدا دست از جنگ بردارید

پاپ فرانسیس: به‌خاطر خدا دست از جنگ بردارید

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز خواستار توقف فوری حملات اشغالگران صهیونیست علیه مردم غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه در سخنانی خواستار توقف فوری درگیری‌های در نوار غزه شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان همزمان خواستار ارسال کمک های بشردوستانه و کمک به مجروحان غزه شد، جایی که وی شرایط انسانی را در آن «بسیار وخیم» توصیف کرد.

رهبر کاتولیک‌های جهان در این ارتباط گفت: من مدام به وضعیت وخیم فلسطین فکر می‌کنم؛ جایی که بسیاری از مردم جان خود را از دست داده اند. من دعا می‌ کنم و از شما می‌ خواهم به خاطر خدا متوقف کنید، آتش‌ بس کنید.

پاپ همزمان خواستار آزادی اسرا شد.

کد مطلب 5931259

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