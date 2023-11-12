به گزارش خبرنگار مهر، تست عباس فخرزارع ملیپوش وزنهبرداری ایران که در مسابقات قهرمانی کشور روی سکوی نخست ایستاد، با اعلام ستاد مبارزه با دوپینگ مثبت و به مدت سه سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد. مثبت شدن تست دوپینگ این ملیپوش وزنهبرداری در ردههای پایه سنی زنگ خطر را برای وزنهبرداری ایران به صدا درآورد.
بنا به تصمیم و تصویب هیأت رئیسه فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری (IWF)، اگر هر کشوری در فاصله ۱۸ ماه منتهی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس بیش از سه مورد تست مثبت دوپینگ داشته باشد، به طور کامل از حضور المپیک محروم خواهد شد. این تصمیم از سوی فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری با جدیت تمام در حال پیگیری است و آنها برای ترویج ورزش پاک، مأموران وادا را مأمور کردهاند تا در هر زمان و هر مکان نمونه آزمایش ورزشکاران حاضر در لیست IWF را گرفته و به آزمایشگاههای معتبر ارسال کنند.
سایه شوم دوپینگ بر سر وزنهبرداری ایران
المپیک پاریس مرداد سال ۱۴۰۳ برگزار میشود و طبق قانون فدراسیون جهانی، هر کشوری که به دنبال کسب سهمیه المپیک است در فاصله ۱۸ ماه مانده به بزرگترین آوردگاه ورزشی، نباید بیش از سه نمونه تست دوپینگ مثبت داشته باشد. در واقع از ۵ بهمن سال ۱۴۰۱ وزنهبرداری ایران شرایط حساسی پیش رو داشته است، هر چند که پیش از این نمونههای تست دوپینگ مثبت اعلام شده بود اما در این بازه زمانی نبوده است و همین موضوع را میتواند خوششانسی این رشته ورزشی تلقی کرد.
به عنوان مثال در فروردین سال ۱۴۰۱ مسعود نصرتی دوپینگی اعلام شد، در اردیبهشت و خرداد همان سال (۱۴۰۱) محمد نیری و محمدهادی پورحسینی از دوپینگیهای وزنهبرداری ایران بودند که همگی سه سال از حضور در میادین محروم شدند. البته در مهر ۱۴۰۱ هم یک وزنهبردار در رده سنی نوجوانان تست دوپینگش مثبت اعلام شد.
هشدار برای وزنهبرداری
وزنهبرداری در یک دهه گذشته قربانیان زیادی در استفاده از مواد نیروزا گرفته است و اگر در فاصله ۹ ماه مانده تا المپیک پاریس سایه شوم دوپینگ بر وزنهبرداری ایران چنبره بزند باید فاتحه این رشته را در المپیک پاریس برای همیشه بخوانیم.
در المپیک توکیو به دلیل آمار زیاد دوپینگی در وزنهبرداری ایران تنها دو سهمیه به ایران تعلق گرفت و در نهایت پرونده وزنهبرداری در المپیک توکیو تنها با یک مدال نقره بسته شد.
حالا اگرچه تنها یک نمونه تست دوپینگ مثبت اعلام شده در بازه زمانی باقی مانده تا المپیک پاریس قرار دارد اما باید از همین حالا فدراسیون وزنهبرداری توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد به خصوص اینکه در آستانه رقابتهای جهانی وزنهبرداری در رده سنی جوانان به میزبانی مکزیک آغاز هستیم و نباید این معضل شوم وزنهبرداری ایران را گرفتار کند.
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