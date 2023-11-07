مشکل ۱۳ ساله منطقه ناظر آباد بجنورد حل شد

سید علی میرکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از حل مشکل مردم منطقه کمتر برخودار ناظرآباد در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد و اظهار کرد: جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار و در این جلسه مشکل ۱۳ ساله مردم منطقه ناظرآباد شهر بجنورد حل شد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: مردم این منطقه از سال ۱۳۸۹ با اعلام حریم فرودگاه، امکان ساخت و ساز نداشتند و پس از تکمیل فرودگاه و حریم آن همچنان بلاتکلیف بودند.

وی افزود: علی رغم گذشت سال‌ها از توسعه فرودگاه، از سال ۹۷ موضوع ورود به محدوده این ۶ هکتار در استان مصوب شده بود اما به دلایل مختلف نهایی نشد.

میرکریمی خاطرنشان کرد: این موضوع با پیگیری‌های استان و وزیر راه و شهرسازی حل و فصل شد و مردم این منطقه می‌توانند نسبت به ساخت و ساز در این زمین‌ها اقدام کنند.

وی در انتها گفت: شهروندان می‌توانند پس از ابلاغ رأی شورای عالی برای احداث بنا در این محدوده به جهت اخذ پروانه به شهرداری بجنورد مراجعه داشته باشند.