به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام مهلت ثبت‌نام وام‌های ضروری و مسکن متاهلی، ثبت‌نام «وام تحصیلی» از امروز شروع شد و تا ۳۰ آبان به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

مبلغ این وام برای امسال به میزان زیر اعلام شده است:

کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) : ۳ میلیون تومان

کارشناسی ارشد(پیوسته و ناپیوسته) دکترای حرفه ای : ۵ میلیون تومان

دکترای تخصصی(پیوسته و ناپیوسته) دکترای مستقیم و دستیاری ۷ میلیون تومان

طبق اعلام صندوق رفاه و مثل گذشته، مبلغ وام دانشجویان متاهل دوبرابر دانشجویان مجرد خواهد بود. در صورتی که زوجین دانشجو و واجد شرایط باشند، به هر دو نفر وام تحصیلی متاهلی تعلق می‌گیرد.

براساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان:

اولویت پرداخت وام با دانشجویان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت است.

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند (درخواست سایر وام‌ها بلامانع است).

سنوات مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ نیمسال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته ۸ نیمسال تحصیلی است.

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای نخستین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند، فقط با ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (دارای شماره شناسه و رمز تصدیق) امکان دریافت وام را خواهند داشت.

سقف مبلغ ضمانت وام‌های دانشجویی، برای کارمندان قراردادی به ۶۰ و برای کارمندان پیمانی یا رسمی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی که بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند، الزامی است.

ثبت شماره حساب بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان و شماره شبا آن توسط کلیه دانشجویان متقاضی وام در سامانه یکپارچه الزامی است.