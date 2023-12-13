بازدید هنرمندان کاریکاتوریست از موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، جمعی از هنرمندان کاریکاتوریست ایرانی به همراه شعیب حسینی قائم‌مقام موزه هنرهای معاصر تهران، محمد زرویی نصرآباد سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، محمدرضا زنگنه مدیر خانه کاریکاتور ایران، سید محسن حسینی مدیر تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی شهرداری تهران، از آثار کارتون و کاریکاتور هنرمندان مطرح آمریکای لاتین در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.

داوود شهیدی، حسین رحیم‌خانی، علی مریخی، شهرام شیرازی، حمیدرضا داودی، محسن نوری نجفی، ابوالفضل محترمی، داوود کاظمی، علیرضا ذاکری و امیرعباس تبریزی در این بازدید حضور داشتند.

نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین شامل آثار هنرمندان مطرحی چون آرس، آدان ایگلساستولدو، برادی رودریگوئز، رامیرو زاردویاس، لوییس کارلوس فرناندز، مارکوس دسوزا، رائول فرناندو زولتا و …، تا سوم دی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا خواهد بود.