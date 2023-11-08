به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات موشکی مقاومت فلسطین به مواضع و شهرک‌های صهیونیستی در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که «نیر اسحاق»، «علومیم» و «کیبوتس کفار عزه» را موشک‌باران کرده است.

شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه نیز از سوی مقاومت فلسطین موشک‌باران شد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در «مفتاحیم» را موشک‌باران کرد.

در نتیجه حملات موشکی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی، آژیر هشدار در شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که آژیر هشدار در شهرک صهیونیستی «کیسوفیم» به صدا درآمده است.

خبرنگار المیادین در غزه گزارش داد: مقاومت با نظامیان اشغالگر که تلاش دارند به سوی میدان النابلسی در غرب غزه پیش‌روی کنند مقابله می‌کند.

گردان‌های قدس اعلام کرد که چندین جنگ‌افزار و خودرو زرهی دشمن صهیونیستی را با چندین خمپاره سنگین در اطراف هتل «المشتل» واقع در شمال غرب غزه هدف قرار داده است. علاوه بر این گردان‌های قسام اطراف موضع نظامی مارس را با خمپاره سنگین هدف قرار داد.

علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که دو تانک صهیونیستی دیگر را در منطقه التوام و شمال بیت حانون با راکت یاسین ۱۰۵ هدف گرفته و آن را به آتش کشیده است. بدین ترتیب تعداد جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که از صبح امروز تاکنون توسط مبارزان قسام منهدم شده‌اند به ۱۷ جنگ‌افزار می‌رسد.