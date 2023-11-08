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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

یک نظامی صهیونیست در غزه به خاک افتاد

یک نظامی صهیونیست در غزه به خاک افتاد

نبرد سنگین میان نظامیان صهیونیست و رزمندگان مقاومت در حالی در غزه جریان دارد که یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی دیگر این رژیم در غزه خبر داد.

منابع عبری اعلام کردند که یوناتان حتسور ۲۲ ساله نظامی یگان شیلداگ روز گذشته در نبرد شمال غزه کشته شده است.

بر اساس این گزارش، با هلاکت این نظامی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین در غزه شمار نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده از هفتم اکتبر یعنی از زمان عملیات طوفان الاقصی به ۳۵۰ نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که با کشته شدن این نظامی صهیونیست درغزه شمار نظامیان کشته شده این رژیم از ابتدای حمله زمینی به غزه به ۳۳ نظامی رسیده است.

کد مطلب 5933824

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