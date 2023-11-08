به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) با دهها خمپاره سنگین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند را در محورهای شمال غرب و جنوب شهر غزه هدف قرار دادند.
علاوه بر این جنگافزارهای دشمن صهیونیستی در محور جنوب غزه با خمپارههای سنگین گردانهای قسام مورد هدف قرار گرفتند.
مبارزان قسام نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی که در یک ساختمان در شمال بیت حانون سنگر گرفته بودند را با راکت ضدنفر هدف قرار دادند.
همچنین پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الشیخ عجلین در کمین گردانهای قسام گرفتار شدند. قسام اعلام کرد که در این کمین تعدادی از نظامیان دشمن کشته شده و بقیه آنها نیز زخمی شدند.
از سوی دیگر گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که جنگافزارهای دشمن را در محور جنوب غزه با خمپاره هدف قرار داده است.
علاوه بر این گردانهای قدس از حمله خمپارهای به جنگافزارهای دشمن در اطراف شهرک صهیونیستی کیسوفیم خبر داد.
همچنین مبارزان گردانهای قدس نظامیان و جنگافزارهای دشمن صهیونیستی در منطقه التوام در شمال غرب غزه را با خمپاره سنگین هدف قرار دادند.
منابع عبری اعلام کردند که آژیر هشدار در شهرکهای صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمده است.
پیش از این نیز گردانهای قدس اعلام کرد که «نیر اسحاق»، «علومیم» و «کیبوتس کفار عزه» را موشکباران کرده است. شهرکهای صهیونیستنشین اطراف نوار غزه نیز از سوی مقاومت فلسطین موشکباران شد.
گردانهای قسام نیز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در «مفتاحیم» را موشکباران کرد.
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