به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران منطقه کالپوش با حضور استاندار سمنان به میزبانی بخشداری، ضمن بیان اینکه مسئولان استانی و شهرستانی در لحظات اول وقوع سیل در منطقه حضور یافتند، تاکید کرد: این امر قابل تقدیر است اما باید امداد رسانی به کالپوش مستمر و ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه مردم کالپوش از این سیل خسارت زیادی دیده‌اند در نتیجه امروز امیدوار هستند که مسئولان را در کنار خود ببینند، بیان کرد: امروز مردم امیدوار هستند که مسئولان برایشان حرکت‌هایی صورت دهند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه اقدامات ابتدایی خوشبختانه به خوبی صورت گرفته اما برخی اقدامات نیز زمان بر هستند، تاکید کرد: برآورد خسارات از آن دست اقدامات زمان بر است که از مسئولان می‌خواهیم در این راستا پیگیری‌های خود را انجام دهند.

خانی با بیان اینکه وقتی کاری با پیگیری همراه شود بهتر به نتیجه می‌رسد، گفت: بررسی مشکلات ساختاری و سازماندهی آنها در قالب ستاد بحران و قرارگاه سیل کالپوش و در نهایت خروجی جامع و کامل، آن چیزی است که مردم از مسئولان توقع دارند.

وی با بیان اینکه در سیل کالپوش یک نفر مفقود شده است، گفت: امیدواریم این فرد نیز در سلامت باشد و بتوانیم به زودی شاهد یافتن وی باشیم اما باید خداوند را شکر کرد که تاکنون هیچ گزارش جانی از سیل کالپوش دریافت نشده است.