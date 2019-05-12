رانش و سیلاب در میامی ۷۸ خانوار تحت پوشش بهزیستی را متضرر کرد

علیرضا ایزد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بر اثر سیلاب و رانش زمین در میامی ۷۸ خانوار مددجوی بهزیستی آسیب دیدند، ابراز داشت: از این تعداد ۶۰ سرپرست خانوار ساکن روستای حسین‌آباد کالپوش هستند که هم‌زمان با رانش زمین و لزوم تخلیه اضطراری واحدهای مسکونی برای دریافت کمک‌های بهزیستی در سامانه سازمان بهزیستی کشور ثبت‌نام کردند.

وی بابیان اینکه به این تعداد خانوار ثبت نام شده در سامانه بهزیستی مبالغی شامل ۵۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمک شده است، افزود: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده طی هفته‌های بعد مرحله دوم واریزی‌ها به مابقی افراد ثبت‌نام‌شده صورت خواهد گرفت.

۳۰ خانه مددجویان بهزیستی کالپوش قابل سکونت نیست

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه در روستای حسین‌آباد کالپوش ۲۳ خانوار دچار آسیب رانش زمین شدند، ابراز داشت: از تعداد خانه‌های موجود در این روستا ۳۰ مورد احداثی است به این معنی که خانه قبلی آن‌ها قابل سکونت نیست و می‌بایست خانه جدید برای آنها ساخته شود.

ایزد پور بابیان اینکه برخی دیگر از خانه‌های مددجویان تعمیراتی است که می‌بایست بنیاد مسکن میزان مبلغ موردنیاز هر خانه را محاسبه و نحوه پرداخت را اعلام کند، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات بهزیستی در این منطقه کمک به تخلیه هفت واحد مسکونی تخریب‌شده با بهره‌گیری از تسهیل گران محلی و پیگیری اسکان آن‌ها است که این روند تداوم دارد.

وی بابیان اینکه ۵۰ سبد کالا با ارزش ریالی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بین مددجویان آسیب‌دیده منطقه کالپوش توزیع‌شده است، افزود: با توجه به اینکه بنیاد مسکن برای شش ماه اجاره خانه‌های منازلی که تخلیه شدند را تقبل کرده و مشخص نیست که این افراد تا چه زمان باید در نواحی دیگر اسکان داشته باشد لذا بهزیستی برای مددجویان تحت پوشش خود طی شش ماه دوم برنامه‌ریزی کرده است.

همکاری برای جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه با همکاری مؤسسه خیریه ۱۴ معصوم دامغان اعزام نیرو و ارسال کمک‌های غیر نقدی به مناطق سیل‌زده لرستان انجام شد، ابراز داشت: با توجه به اینکه سمنان به عنوان استان معین در بازسازی مناطق سیل‌زده لرستان معرفی‌شده لذا ۲۰ فروردین امسال با همکاری یک مؤسسه خیریه در دامغان تیم ۱۷ نفره به همراه کمک‌های مردمی عازم منطقه شدند.

ایزد پور ضمن بیان اینکه در معیت استاندار از مناطق سیل‌زده بازدید و نیازهای لرستان با حضور در استانداری این استان احصا شد، تصریح کرد: در مرحله دوم یک کامیون آب معدنی، پوشک بچه، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و غیره به این مناطق ارسال شد.

وی افزود: با پیگیری ستاد مدیریت بحران اداره کل بهزیستی استان سمنان و همکاری مؤسسه خیریه ۱۴ معصوم دامغان کمک‌های غیر نقدی دیگری شامل دو وانت باری با محتوای ۴۰ قلم لوازم ضروری و موردنیاز شامل مواد غذایی، بهداشتی، لوازم فنی و … به منطقه فرستاده شد.

اعزام ۳ مرحله کارشناسان طرح محب به کالپوش

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه کل کمک‌های غیر نقدی این اداره کل تا به امروز به مناطق سیل‌زده کشور پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و کمک‌های نقدی بیش از ۲۵۷ میلیون ریال بوده است، ابراز داشت: با جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی توسط استان سمنان یک دستگاه کامیون، دو دستگاه مزدا و دو دستگاه خاور دیگر به منطقه لرستان اعزام شد که این محموله مواد غذایی و بهداشتی و البسه لوازم‌خانگی، پتو و غیره را به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را شامل می‌شود.

ایزد پور در ادامه تصریح کرد: پنجم اردیبهشت نسبت به برپایی نمایشگاه دست سازه‌های کودکان مهدکودک‌های شهر سمنان با شعار «دست سازه‌های مهربانی، با دست‌های کودکانه‌ام مهربانی را ساخته‌ام با دست‌های بزرگوارت آن را به دوستان سیل‌زده‌ام برسان» اقدام و با فروش دست سازه‌های کودکان به صورت آزاد با مبالغ پرداختی دلخواه بازدیدکنندگان کمک‌های مردمی به مبلغ ۴۷ میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شد.

وی افزود: در پی وقوع سیل و حوادث طبیعی در استان و مناطق مختلف کشور طی اولین روز کاری سال ۹۸ ستادی با عنوان ستاد مدیریت بحران به ریاست مدیرکل استان و با حضور اعضای شورای معاونان تشکیل شد که این ستاد متشکل از هشت کارگروه با عناوین اطلاع‌رسانی، فناوری، فنی و عمرانی، پشتیبانی و تدارکات، علمی و تخصصی، مشارکت‌ها، مددجویی و پیگیری است و در این کمیته کلیه اقدامات کمک‌رسانی، پیشگیری و هماهنگی برنامه‌ریزی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان افزود: با توجه به نیاز شدید خانواده‌های آسیب‌دیده، برای کمک به این خانواده‌ها و کاهش آلام، اداره کل بهزیستی استان کارشناسان طرح محب خود را به منطقه کالپوش در استان سمنان (سه مرحله) و گلستان آق‌قلا (یک مرحله) اعزام کرده است.