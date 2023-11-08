به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در بخش پایانی برنامههای سفر به تاجیکستان، در دیدار با «محمدطاهر ذاکرزاده» رئیس مجلس نمایندگان این کشور، با اشاره به عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان برای تقویت و توسعه روابط در زمینههای مختلف، بر افزایش تلاشها برای فعالسازی ظرفیتهای متنوع موجود در دو کشور، در راستای ارتقای هر چه بیشتر سطح همکاریها تأکید کرد.
رئیسی در ادامه، بخش صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و برق، صدور خدمات فنی-مهندسی و راهسازی را از جمله زمینههای مناسب برای توسعه همکاریهای دوجانبه میان دو کشور عنوان کرد و افزود: ایران و تاجیکستان همچنین به واسطه برخورداری از پیشینه مشترک فرهنگی و تاریخی، میتوانند با تقویت همکاریها در بخش فرهنگ و بهویژه حفظ زبان فارسی، نقش مؤثری در انتقال این سرمایه ارزشمند به نسلهای پیش رو ایفا کنند.
رئیسجمهور، تلاش و مساعدت در جهت سامان یافتن وضعیت افغانستان و استقرار دولتی فراگیر در این کشور و همچنین تقویت منابع آبی دو کشور در سد دوستی را از دیگر حوزههای همکاری میان ایران و تاجیکستان برشمرد و بر اهمیت نقش پارلمانهای دو کشور در اجرایی شدن توافقات و تفاهمات صورت گرفته فیمابین تأکید کرد.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از رویکرد مثبت و سازنده دولت رئیسی در اولویتدهی به تقویت روابط با همسایگان، افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری فیمابین را در جهت تأمین منافع دو ملت و دو کشور سودمند و مؤثر دانست.
محمدطاهر ذاکرزاده همچنین با اشاره به عضویت ایران و تاجیکستان در سازمانهای منطقهای از جمله سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت بهرهگیری از این فرصت در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
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