ایده آل ترین سن جراحی فک و صورت/ مدت زمان درمان ارتودنسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کریمی، در گفتوگو با رادیو سلامت، با بیان اینکه اگر ارتودنسی خوب انجام شود، استخوانها را هم جابجا میکند، افزود: جراحی باعث صاف شدن فک میشود. اول باید دندانها با ارتودنسی ردیف شوند، سپس جراحی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه درمان ارتودنسی قبل از جراحی تقریباً دو سال طول میکشد، ادامه داد: دندانها نباید به سرعت جابجا شوند، چرا که دندان لق میشود. شخصی که ارتودنسی انجام داده است میبایست بهداشت را رعایت کند، در غیر این صورت خود سیم و براکت عامل پوسیدگی دندان میشوند. بنابراین فرد باید مرتب مسواک بزند و از نخ دندان استفاده کند.
این متخصص جراحی فک و صورت با بیان اینکه افراد باید با متخصصان ارتودنسی و فک مشاوره بگیرند، افزود: افراد بعد از ارتودنسی باید به جراح فک و صورت مراجعه کنند. البته این نکته را بگویم که اگر جراحی فک و صورت در مراکز دانشگاهی انجام شود خیلی پیچیده و سخت نیست.
وی، ایده ال ترین سن انجام جراحی فک و صورت را ۱۸-۱۹-۲۰ سالگی دانست و ادامه داد: در این سن، استخوان فک یک حالت انعطاف پذیر دارد. هنگامی که سن بالا میرود انعطاف پذیری کم میشود و عوارض جراحی بیشتر میشود. برش از داخل دهان است. فک بریده و جا به جا شده و در حالت ایده ال قرار میگیرد.
کریمی افزود: اگر ارتودنسی خوب صورت نگیرد و فک شخص چراحی شود، دندانها با هم چفت نمیشوند، و در این صورت احتمال بازگشت بیماری وجود دارد. از این رو، بعد از جراحی، ارتودنسی باید ادامه یابد.
وی با بیان اینکه ارتودنسی جایگزین جراحی، و جراحی جایگزین ارتودنسی نمیتواند باشد، اضافه کرد: اگر میخواهیم کاری ایده ال انجام دهیم، اول باید ارتودنسی کنیم و سپس به مدت ۱.۵ تا ۲ سال بعد، جراحی انجام داده و مجدداً بعد از جراحی هم ارتودنسی صورت گیرد.
این متخصص جراحی فک و صورت در خصوص عوارض ارتودنسی اظهار داشت: اگر ارتودنسی خوب انجام شود عارضهای ندارد، اما اگر خوب انجام نشود، ریشه دندان تحلیل میرود و دندان لق میشود.
وی با تاکید این که افرادی که ارتودنسی انجام دادند، از دهان شویه حاوی فلور میتوانند استفاده کنند، اظهار داشت: استفاده از دهانشویه ضدعفونی کننده (دارای کلر هگزیدین) فقط در جراحی دهان و برخی بیماریها به مدت محدود باید استفاده شود، چرا که در دهان هر کسی میکروب به طور طبیعی وجود دارد و اگر بیمار به طور مداوم از دهانشویه ضد عفونی کننده استفاده کند، فلور طبیعی دهانش تغییر میکند و باعث رشد میکروبهایی میشود که مقاوم به درمان هستند.
نظر شما