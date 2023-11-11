تراکتور هم سد راه استقلال نشد/ برد شاگردان نکونام با مهمان ویژه!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز در هفته دهم بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان جواد نکونام ۲ بر صفر حریف خود را شکست دادند. ایمان سلیمی(۲۶) و بلانکو (۵۰) برای استقلال گل زدند.

سیدوحید کاظمی داور این دیدار به مهدی هاشم نژاد، صفا هادی و شجاع خلیل زاده از تراکتور و آرمین سهرابیان از استقلال کارت زرد نشان داد.

ترکیب استقلال و تراکتور

جواد نکونام برای این دیدار از سیدحسین حسینی، محمدحسین مرادمند (۴۰- امید حامدی فر)، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی(۸۵ جعفر سلمانی)، مهدی مهدی‌پور(۷۸ سعید مهری)، ایمان سلیمی، آرش رضاوند، مهرداد محمدی(۸۵ صالح حردانی)، کوین یامگا و گوستاوو بلانکو(۷۸ آرمان رمضانی) استفاده کرد.

تیم فوتبال استقلال در دیدار با تراکتور

پاکو خمز هم در این دیدار حسین پورحمیدی، عارف آقاسی، شجاع خلیل‌زاده، محمد آقاجان‌پور، محمد نادری، صفا هادی، گوستاوو واگنین، آلوارو خیمنز، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد و عارف رستمی را به میدان فرستاد.

تیم فوتبال تراکتور در دیدار با استقلال

اشتباه حسینی ختم به خیر شد

هر چند حمایت تماشاگران دو تیم بازی را پایاپای کرده بود اما در همان دقیقه ابتدایی حسین حسینی اشتباه عجیبی را در دقیقه ۸ انجام داد اما آلوارو خیمنز بازیکن تراکتور نتوانست از این موقعیت برای باز کردن دروازه آبی پوشان استفاده کند.

غافلگیری مهاجم آرژانتینی در ترکیب

«گوستاوو بلانکو» که برای نخستین بار از سوی جواد نکونام در ترکیب اصلی آبی پوشان قرار گرفته بود نمایش قابل قبولی داشت و بازی خوبش در نیمه اول را با گلی که در دقیقه ۵۰ به ثمر رساند تکمیل کرد. او در نیمه اول در توپ رسانی به هم تیمی هایش موفق بود. بلانکو با نمایش خوبی که در نیمه اول داشت توانست دل هواداران استقلال را به دست بیاورد.

بلانکو حضوری تاثیرگذار در ترکیب استقلال داشت

پاشنه آشیل تراکتور کار دستش داد

هر چند حسین پورحمیدی به اردوی تیم ملی هم دعوت می شود و یکی از گزینه های امیر قلعه نویی برای اردوهای آینده هم هست، اما در نیمه دوم روی یک ضربه سر آرام بلانکو جاگیری اشتباهی داشت و با گلی که در پنج دقیقه ابتدایی نیمه دوم دریافت کرد آب سردی بر پیکر تراکتور ریخت که برای جبران گل خورده وارد زمین شده بود. این دروازه بان در دیدارهای گذشته هم نتوانسته بود عملکرد قابل اطمینیانی در ترکیب تیمش داشته باشد.

نمایش نصف و نیمه تراکتور برای جبران

شاگردان پاکو خمز پس از دریافت دو گل تلاش زیادی کردند تا بتوانند این گل ها را جبران کنند اما برنامه و تاکتیک مشخصی در دستور کار این تیم مشاهده نمی شد تا دروازه حسینی را به خطر بیندازند. با این حال سرخپوشان تبریزی موقعیت هایی را روی دروازه میزبان ایجاد کردند اما زهر لازم را نداشتند و نتوانستند دروازه آبی ها را باز کنند.

تراکتور این فصل از دروازه بان لطمه خورده است

استقلال از روی تراکتور هم رد شد

شاگردان جواد نکونام که فصل را با بحران و آشفتگی شروع کرده بودند، حالا با اقتدار در صدر جدول قرار گرفته اند و در هفته دهم هم از روی تراکتور عبور کردند تا موقعیت شان را بهبود ببخشند. آنها حالا با ۲۲ امتیاز بالاتر از سایر رقبا بر صدر تکیه زده اند و شانس اول قهرمانی به شمار می روند. تراکتور هم که امیدوار بود با گرفتن امتیاز از این دیدار وضعیتش در جمع بالانشینان را بهتر کند، ۱۵ امتیازی باقی ماند.