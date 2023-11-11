پیروزی استقلال در نیمه اول مقابل تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای استقلال و تراکتور تبریز امروز در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید. ایمان سلیمی (۲۶) زننده تک گل این دیدار در نیمه اول بود.
با تصمیم جواد نکونام، تیم فوتبال استقلال مقابل تراکتور با ترکیب سیدحسین حسینی، محمدحسین مرادمند (۴۰- امید حامدی فر)، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، مهدی مهدیپور، ایمان سلیمی، آرش رضاوند، مهرداد محمدی، کوین یامگا و گوستاوو بلانکو به زمین رفت.
در این دیدار سرمربی آبیهای پایتخت برای اولین بار گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی را در ترکیب اصلی قرار داد.
پاکو خمز برای دیدار با استقلال تهران تراکتور را با ترکیب حسین پور حمیدی، عارف آقاسی، شجاع خلیلزاده، محمد آقاجانپور، محمد نادری، صفا هادی، گوستاوو واگنین، آلوارو خیمنز، مهدی شیری، مهدی هاشمنژاد و عارف رستمی راهی میدان کرد.
داور: سید وحید کاظمی کمک داور: سعید قاسمی، علیرضا مرادی
کارت زرد: آرمین سهرابیان از استقلال و مهدی هاشمی نژاد از تراکتور
نیمه اول پر هیجان با چاشنی برتری شاگردان نکونام
بازی دو تیم استقلال و تراکتور بین دو تیم پایاپای پیش میرفت تا اینکه در دقیقه ۸ سیدحسین حسینی دروازهبان استقلال اشتباه بدی را انجام داد اما آلوارو خیمنز بازیکن تراکتور موقعیت به وجود آمده را به بیرون زد.
در ادامه شاگردان خمز حملات خود به سمت دروازه استقلال را در پی گرفتند که با یک ارسال خطرناک در دقیقه ۱۵ به روی دروازهآبی ها موقعیت بسیار خوبی را داشتند که مدافعان استقلال توپ را به به بیرون فرستادند تا کرنر به سود تراکتوریها باشد.
پس از تراکتوریها این شاگردان نکونام بودند که یکپارچه حمله شدند تا به گل برسند. دقیقه ۲۵ این گوستاوو بلانکو بود که به خوبی تو را به هم تیمیهای خود رساند تا به گل برسند اما پاس مهرداد محمدی به آرش رضا وند نرسید و توپ را به کرنر رفت.
ضربه کرنر توسط مهدی مهدیپور به روی دروازه تراکتور ارسال شد که ایمان سلیمی مدافع پیش تاخته استقلالیها با ضربه سر دروازه شاگردان خمز را باز کرد تا یک بر صفر در خانه از حریف پیش بیافتند.
تلاش بازیکنان تراکتور در ادامه بازی برای رسیدن به گل تساوی به در بسته خورد تا این دیدار در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.
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