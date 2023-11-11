خطیر: صحبت از قهرمانی زود است/ مشکل هاشمی نسب بزودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال پس از پیروزی آبی‌های پایتخت مقابل تراکتور تبریز اظهار داشت: اول از همه به همه هواداران و کادر فنی استقلال تبریک می گویم چرا که ۳ امتیاز شیرین را از آن خود کردیم. امروز بازی بزرگی را بردیم و با همین روند کار خود را ادامه می‌دهیم تا به عنوان قهرمانی برسیم.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توانم در خصوص قهرمانی صحبت کنم اما هدف ما قهرمانی است. در این مسیر هم گام به گام پیش می‌رویم، هرچند مشکلات زیادی داریم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بدون اتفاقی کار خود ار دنبال کینم.

خطیر در خصوص بلانکو نیز گفت: او بازیکن بسیار باکیفیتی است و در ادامه قطعاً می‌تواند کمک‌های بزرگی به تیم فوتبال استقلال بکند.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره اینکه چه زمانی مشکل مهدی هاشمی نصب برای حضور در نیمکت استقلال حل خواهد شد عنوان کرد: با همکاری بازیکنان تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مشکل او برای بعد از فیفادی حل شود تا او هم بتواند روی نیمکت استقلال به کادر فنی کمک کند.

وی در پایان در خصوص پرونده استقلال که به کمیته انضباطی ارسال شده است گفت: باشگاه استقلال تخلفی را انجام نداده است که بخواهد جریمه شود. به نظر من استقلال تنها تیمی است که به خاطر اجرای قوانین سقف قراردادها هزینه داده است و همچنان هم پایبند به این قوانین هستیم.