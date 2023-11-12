تمرین تیم فوتبال تراکتور تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز روز گذشته و در هفته دهم لیگ برتر رو در روی استقلال تهران را قرار گرفت و این بازی خارج از خانه را با نتیجه دو بر صفر به میزبان خود واگذار کرد. تراکتوری‌ها این شانس را داشتند تا با توجه به ناکامی ملوان مقابل استقلال خوزستان به رده سوم جدول رده بندی صعود کنند اما شاگردان پاکو خمز با باختی که مقابل استقلال داشتند با ۱۵ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماندند.

مسابقات لیگ برتر به دلیل رقابت‌های فیفادی تا آذر ماه تعطیل است و با توجه به اینکه تراکتور در هفته یازدهم باید روز شنبه چهار آذر به مصاف فولاد خوزستان برود با تصمیم پاکو خمز، تمرینات این تیم تا روز جمعه ۲۶ آبان تعطیل اعلام شد.