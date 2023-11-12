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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

پس از شکست مقابل استقلال؛

تمرین تیم فوتبال تراکتور تعطیل شد

تمرین تیم فوتبال تراکتور تعطیل شد

تمرین تیم فوتبال تراکتور تبریز به دلیل وقفه در مسابقات لیگ برتر تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز روز گذشته و در هفته دهم لیگ برتر رو در روی استقلال تهران را قرار گرفت و این بازی خارج از خانه را با نتیجه دو بر صفر به میزبان خود واگذار کرد. تراکتوری‌ها این شانس را داشتند تا با توجه به ناکامی ملوان مقابل استقلال خوزستان به رده سوم جدول رده بندی صعود کنند اما شاگردان پاکو خمز با باختی که مقابل استقلال داشتند با ۱۵ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماندند.

مسابقات لیگ برتر به دلیل رقابت‌های فیفادی تا آذر ماه تعطیل است و با توجه به اینکه تراکتور در هفته یازدهم باید روز شنبه چهار آذر به مصاف فولاد خوزستان برود با تصمیم پاکو خمز، تمرینات این تیم تا روز جمعه ۲۶ آبان تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 5936558
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقای پاکوبهترینه ولی بازیکنان لج کردن باسرمربی لطفاً بفکربازیکن بومی وتعصبی باشید تا تیم جان بگیردباتشگ ازمسولین ضمنا نصیرزاده باید اخراج شود شخص کاربلدمیخاهد

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