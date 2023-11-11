به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز در هفته دهم بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان جواد نکونام ۲ بر صفر حریف خود را شکست دادند. ایمان سلیمی(۲۶) و بلانکو (۵۰) برای استقلال گل زدند.

جواد نکونام پس از این دیدار در نشست خبری گفت: ابتدا پیروزی نوجوانان ایران برابر برزیل را تبریک می گویم. کار بزرگی صورت گرفته است. امیدوارم در ادامه راه هم موفق باشند چرا که آنها آینده سازان فوتبال ایران هستند.

وی ادامه داد: بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که بسیار پرفشار و سنگین بود اما بازیکنان استقلال نمایش بهتری داشتند و توانستند به سه امتیازی که استحقاقش را داشتند دست پیدا کنند. داوری هم در سطح بسیار بالایی برخوردار بود.

نکونام ادامه داد: شروع خوبی داشتیم و در دقیقه سوم می توانستیم به گل برسیم اما موفق نشدیم. برنامه خوبی برای گلزنی داشتیم و هدفمان این بود که نیمه اول به گل برسیم که خوشبختانه به هدفمان رسیدیم. در نیمه دوم می توانستیم در ضد حملات به گل های بیشتری دست پیدا کنیم. بازیکنان ما از جانشان مایه می گذارند. از هواداران تشکر می کنم که فضای فوق العاده را رقم زدند. خوشحالم که هواداران شاد به خانه هایشان رفتند. امیدوارم در ادامه راه بتوانیم سربلندشان کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد صحبت های قبل از بازی سرمربی تراکتور گفت: خمز مربی بین المللی است و من پاسخ ایشان را نمی دهم. تمرکز ما روی کارمان است و با این حاشیه ها درگیر نمی شویم. تمرکزمان روی تیم خودمان هست. می دانیم حواشی وجود دارد و اتفاق می افتد.

وی در مورد توصیه اش به بازیکنان برای دوری کردن از فضای مجازی گفت: خیلی از مسائل درون خانوادگی است و نمی توانم در موردش صحبت کنم.

جواد نکونام در مورد برنامه های تاکتیکی تیمش برای ارسال از جناحین و رسیدن به گل گفت: بازیکنان ما کیفیت ارسال های خوبی دارند و سعی می کنیم در این بخش بهترین عملکرد را داشته باشیم و به حریف لطمه بزنیم. بازیکنان سربلند در ضربات ایستگاهی نیازمند توپ های خوب هستند. حریف را خوب آنالیز می کنیم و سعی مان این است که در طول بازی از این شناخت برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم.

وی در مورد عجول بودن بازیکنانش در ضد حملات گفت: یکی از پرمهره ترین تیم های ایران تراکتور است که یکی از باکیفیت ترین بازیها را ارائه می دهند. به همین خاطر ما سعی کردیم از بالا تیم را پرس کنیم. البته در ضربات آخر کم دقت بودیم و برای رسیدن به گل هم عجله داشتیم. باید بیشتر تمرین کنیم تا در این بخش بهتر شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد عملکرد بلانکو گفت: این بازیکن فوتبالیست خوبی است. کیفیت و کارایی او خیلی بالاتر از این است. نیاز به زمان و بازی بیشتری دارد تا با فضا و کارهای تاکتیکی تیم هماهنگ تر شود.

نکونام در مورد دفاع تیمش نیز گفت: دفاع تیمی ما تمرکز بالایی دارد. برای هر بازی شرایط خاصی داریم و سعی می کنیم روی برنامه هایی طراحی کرده ایم تمرکز کنیم.