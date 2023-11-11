۵هزار و ۲۰۴ داوطلب انتخابات مجلس در استان تهران تائید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه گفت: از ۶۲۸۰ داوطلبی که از حوزههای انتخابیه استان تهران ثبت نام خود را قطعی کرده و پرونده آنها در هیئتهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته، ۵۲۰۴ نفر در این مرحله تأیید صلاحیت شدند.
وی افزود: صرفاً ۴۳۶ نفر یعنی ۷ درصد از کل داوطلبان حوزههای انتخابیه استان در این مرحله "عدم تأیید صلاحیت" شدند که عمدتاً به استناد گزارشات و مستندات واصله از مراجع استعلامی ۵ گانه بوده است.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: تعداد ۶۱۲ نفر هم عمدتاً به واسطه عدم بارگذاری صحیح مدارک در سامانه انتخابات که توسط خود داوطلبین صورت گرفته، مشمول "عدم احراز " قرار گرفته و ۲۸ نفر نیز رسماً انصراف خود را اعلام کردند.
جوهری گفت: داوطلبینی که صلاحیت آنها توسط هیأتهای اجرایی احراز نشده یا عدم تأیید دریافت کرده اند، میتوانند به استناد تبصره ماده ۶۱ قانون انتخابات و در راستای حمایت از داوطلبان، اعتراض و شکایت خود را ظرف مدت ۴ روز از یکشنبه ۲۱ آبان ماه تا چهار شنبه ۲۴ آبان ماه به سامانه پنجره خدمات واحد وزارت کشور به نشانی الکترونیکی www.keshvar.moi.ir با دسترسی به میز خدمت شورای نگهبان اعتراض خود را به صورت مستدل ثبت کنند و هیأتهای نظارت به شکایات آنها رسیدگی خواهند کرد.
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