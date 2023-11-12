صادرات نارنگی از مازندران ۳ برابر شد

احسان عباس پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پایان فصل برداشت نارنگی و آغاز برداشت پرتقال قرار داریم، افزود: امسال قیمت نارنگی و مرکبات نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد سه برابری صادرات نارنگی افزود: از مجموع تولیدات استان ۴۵۰ هزار تن مربوط به نارنگی است.

عباس پور با عنوان اینکه بیشتر محصول مرکبات استان از نوع پرتقال تامسون است، از کشاورزان و باغداران خواست تا به توصیه‌های کارشناسان برای چیدن، انبارداری و عرضه به بازار توجه داشته باشند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران جلوگیری از عرضه انبوه و یکسره محصول به بازار را خواستار شد و گفت: این مساله سبب می‌شود تا قیمت محصول دچار افت و به ضرر باغداران شود.

وی همچنین با تاکید بر پرهیز از برداشت زودهنگام محصول مرکبات گفت: باید از چیدن پرتقال‌های نارس که هنوز قند آنان کامل نشده، خودداری کرد.

مازندران سالانه حدود سه میلیون تن مرکبات تولید می‌کند.