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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۸

معاون جهاد کشاورزی مازندران:

صادرات نارنگی از مازندران ۳ برابر شد

صادرات نارنگی از مازندران ۳ برابر شد

ساری- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: صادرات نارنگی در سال جاری نسبت به سال قبل سه برابر شده است.

احسان عباس پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پایان فصل برداشت نارنگی و آغاز برداشت پرتقال قرار داریم، افزود: امسال قیمت نارنگی و مرکبات نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد سه برابری صادرات نارنگی افزود: از مجموع تولیدات استان ۴۵۰ هزار تن مربوط به نارنگی است.

عباس پور با عنوان اینکه بیشتر محصول مرکبات استان از نوع پرتقال تامسون است، از کشاورزان و باغداران خواست تا به توصیه‌های کارشناسان برای چیدن، انبارداری و عرضه به بازار توجه داشته باشند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران جلوگیری از عرضه انبوه و یکسره محصول به بازار را خواستار شد و گفت: این مساله سبب می‌شود تا قیمت محصول دچار افت و به ضرر باغداران شود.

وی همچنین با تاکید بر پرهیز از برداشت زودهنگام محصول مرکبات گفت: باید از چیدن پرتقال‌های نارس که هنوز قند آنان کامل نشده، خودداری کرد.

مازندران سالانه حدود سه میلیون تن مرکبات تولید می‌کند.

کد مطلب 5936418

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