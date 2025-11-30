چرخه معکوس صادرات مرکبات مازندران از بازار خارج به داخل

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در حالی‌که مازندران یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در کشور به شمار می‌رود، امسال باغداران و اتحادیه‌های تولیدی از مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و اقلیمی گلایه دارند که تأثیر مستقیمی بر صادرات و کیفیت عرضه داخلی گذاشته است.

کاهش تولید، عرضه میوه نارس، بی‌ثباتی بازار و سیاست‌های تنظیم بازار از جمله موضوعاتی است که فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده است

برای روشن‌تر شدن مشکلات پای صحبت باغداران و فعالان این حوزه نشستیم، علی‌اکبر رمضانی، باغدار اهل قائمشهر می‌گوید: مهم‌ترین مشکل امسال نوسان قیمت و نبود زیرساخت‌های واقعی صادراتی است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: بار ما باید بسته‌بندی استاندارد داشته باشد، سورتینگ مناسب بشود، گواهی سلامت داشته باشد اما این امکانات یا کم است یا گران.

وی‌ادامه داد: هزینه‌های‌تولید چند برابر شده و صادرکننده‌ها هم رغبت ندارند. وقتی تولید هم کم شده، طبیعی است که صادرات کاهش پیدا کند.

رمضانی همچنین از هزینه‌های بالای کارگر، کود و سم انتقاد می‌کند و می‌گوید: سود باغداری برای بسیاری از باغداران دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

برداشت زودهنگام بزرگ‌ترین ضربه را می‌زند

منصور یوسفی، باغدار اهل جویبار، درباره مشکل برداشت زودرس می‌گوید: وقتی همسایه باغ ما زود برداشت می‌کند و پرتقال سبز وارد بازار می‌شود، مصرف‌کننده سال بعد هم وقتی می‌شنود پرتقال مازندران، فکر می‌کند همان کیفیت پایین را دارد. این ضربه درازمدت است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود:؛ ما هم قبول داریم که خود باغدارها گاهی عجله می‌کنند اما اگر نظارت سفت باشد، کسی جرأت نمی‌کند زود برداشت کند.

یوسفی می‌گوید: امسال محصول کیفیت خوبی دارد و اگر بازار به سمت تنظیم درست پیش برود، می‌توان امید داشت که مازندران دوباره جایگاه اصلی خود را در صادرات کسب کند.

کاهش تولید، برداشت زودهنگام، ضعف زیرساخت‌های صادراتی و سیاست‌های تنظیم بازار مجموعه عواملی بوده است که صادرات مرکبات را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با تأکید بر اینکه امسال کاهش صادرات مرکبات با هدف تأمین بازار داخلی صورت گرفته است، از مناسب بودن وضعیت عرضه برای شب عید خبر داد و گفت: کمبود تولید در برخی اقلام دلیل اصلی محدود شدن صادرات بوده است.

محمدرضا شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افت تولید در برخی محصولات به‌ویژه نارنگی، امکان صادرات گسترده وجود نداشت و بخش عمده محصول برای تنظیم بازار داخلی عرضه شد.

وی گفت: همین سیاست باعث شده نگرانی‌ای برای شب عید در زمینه تأمین مرکبات وجود نداشته باشد.

شعبانی افزود: در ماه‌های مهر و آبان امسال کاهش محسوس تولید نارنگی کاملاً قابل مشاهده بود و این موضوع سبب شد بخش زیادی از محصول به جای خروج از کشور، وارد بازار داخلی شود.

به گفته وی، وضعیت تولید پرتقال مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود بازار در ماه‌های آینده نیز روند تثبیت‌شده‌ای داشته باشد.

عرضه مرکبات نارس به بازار و لطمه به اعتبار مازندران

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران یکی از مشکلات جدی این روزهای بازار را عرضه پرتقال‌های نارس دانست که بدون رسیدگی کامل وارد بازار شده است.

شعبانی تأکید کرد: این میوه‌ها نه قند کافی دارند، نه آب مناسب، و این موضوع به اعتبار مرکبات مازندران آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی وعده برخورد با برداشت زودهنگام را داده اما روند همچنان ادامه دارد، افزود: سال‌هاست هشدار می‌دهیم که برداشت باید در زمان مناسب انجام شود اما برخی باغداران به دلیل نگرانی از سرمازدگی یا آفات، زودتر برداشت می‌کنند و این اقدام کیفیت محصول را کاهش داده و به بازار لطمه می‌زند.

اکنون زمان مناسب برداشت است

شعبانی با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکبات به مرحله رسیدگی کامل رسیده‌اند، گفت: اکنون بهترین زمان برداشت است و کیفیت محصول از نظر میزان آب و قند به حد مطلوب رسیده است.

وی تأکید کرد: جهاد کشاورزی باید در اعلام و نظارت بر تقویم برداشت جدیت بیشتری داشته باشد.

به گفته وی، جلسات متعددی با اتاق‌های مرتبط برگزار و زمان برداشت اعلام شده است، اما اجرای کامل آن هنوز نیازمند نظارت جدی‌تر است.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران خاطرنشان کرد: به‌عنوان تولیدکننده و نماینده تولیدکنندگان تأکید می‌کنم که برداشت زودهنگام نباید انجام شود، زیرا مستقیماً به بازار و برند مرکبات مازندران خسارت وارد می‌کند.

صادرات محصولات کشاورزی مازندران

اسداله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اعلام آخرین آمار صادرات محصولات کشاورزی بر اهمیت صادرات و نقش بی‌بدیل آن در توسعه اقتصادی و رونق بخش کشاورزی تأکید کرد.

تیموری درباره تازه‌ترین وضعیت صادرات کیوی گفت: تاکنون ۱۷۱ محموله به وزن سه هزار و ۹۲۳ تن به کشور هند و ۲۵۷ محموله به وزن ۵۱۹۰ تن به سایر کشورها صادر شده است

به گفته وی، مجموع صادرات کیوی در این مدت ۴۲۸ محموله به وزن ۹ هزار و ۱۱۳ تن بوده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین به آمار صادرات نارنگی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۸۰ محموله نارنگی به وزن هفت هزار و ۶۶۴ تن از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه صادرات پرتقال نیز روند مطلوبی دارد، تصریح کرد: میزان صادرات پرتقال از مازندران ۲۱۶ محموله با وزن چهار هزار و ۹۳ تن بوده است.

توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش کشاورزی، علاوه بر ارزآوری و تقویت اقتصاد ملی، موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار شده و بهره‌برداران و کشاورزان زحمتکش را به طور مستقیم منتفع می‌کند.