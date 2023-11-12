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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۶

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:

زمان بررسی طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی به ۴ ماه کاهش می‌یابد

زمان بررسی طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی به ۴ ماه کاهش می‌یابد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ایجاد ساز و کار جدید جهت جلب رضایت نخبگان تحقیقات سلامت با تسریع بررسی طرح‌های موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی اظهار داشت: به منظور جلب رضایت نخبگان و تسریع روند بررسی طرح ها همچنین برای حفظ نوآوری و حمایت به موقع مالی از آنها مقرر شد زمان ارائه نتایج از ۱۳ ماه که در حالت جاری انجام می گیرد به ۴ ماه تقلیل پیدا کند و به محققان اعلام شود.

رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) گفت: موسسه نیماد موظف است تقویم اجرایی خود را منطبق با مصوبه شورای راهبردی اجرایی کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: در فراخوان پیش رو حداکثر تا ۴ ماه بعد از دریافت طرح ها نتیجه قبول یا رد طرح ها به محققان اعلام خواهد شد.

وی در خصوص طرح سطح بندی داوران جهت ارتقا کیفیت تحقیقات عنوان کرد: با توجه به حساس بودن طرح های نیماد و اهمیت ارزیابی کیفیت طرح ها دو تصمیم کلان گرفته شد. تصمیم اول برگزاری کارگاه های آموزشی در نیماد بود که نحوه داوری طرح های نیماد را تشریح کند.

پناهی خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم گرفته شد با توجه به این که داوران بدنه مهم در کیفیت ارزیابی طرح ها هستند از این رو داوران سطح بندی شوند.

کد مطلب 5936442

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