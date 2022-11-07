فراخوان گرنت برای تحقیقات دانشجویی حوزه سلامت آذرماه منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: فراخوان گرنت نیماد برای تحقیقات دانشجویی در آخرین نشست شورای راهبردی موسسه نیماد به تصویب رسید و تا آذر ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای چابک‌سازی و طبق اولویت‌بندی نظام سلامت کشور اساسنامه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) در شهریور ۱۴۰۱ به روزرسانی شد، اظهار داشت: تا پایان سال جاری ۴ فراخوان گرنت منتشر خواهد شد.

پناهی اظهار داشت: فراخوان گرنت موسسه نیماد نیز برای تحقیقات دانشجویی در آخرین نشست شورای راهبردی موسسه نیماد به تصویب رسید و تا آذر ماه منتشر خواهد شد این آورد بسیار خوبی است و انتظار می‌رود دانشجویان از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه جدید کمیته‌های موسسه نیماد نیز متحول شده و در ۹ کمیته تمام حوزه‌های نظام سلامت کشور پوشش داده شدند. همینطور توجه ویژه‌ای اعمال شده است تا اعضای کمیته‌ها نیز از سراسر کشور باشند و اگر دانشگاهی در کمیته‌ها نماینده ندارد اعلام کند تا به آن رسیدگی شود.

وی اسامی کمیته‌های جدید موسسه نیماد را برشمرد و گفت: کمیته جوانی جمعیت، خانواده و سبک زندگی با توجه به دغدغه‌های روز کشور ایجاد شده است و کمیته درمان‌های ‌نوین، ‌فناوری ‌و نوآوری‌های‌ علوم ‌پزشکی، دارو، تجهیزات پزشکی، سلامت و امنیت غذایی، بیماری‌های غیرواگیر، صعب‌العلاج و مزمن، بیماری‌های نوظهور، بازدپدید و واگیر، سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و حوادث، سوانح، بلایای طبیعی و سلامت محیط زیست به همراه کمیته اخلاق در پژوهش به روز شده و راه‌اندازی شدند.

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) همینطور از تغییر روند اعلام فراخوان‌های موسسه نیماد در سال‌ آینده خبر داد و تاکید کرد: فراخوان‌های سال جاری بر منوال موجود بر اساس کمیته‌های تخصصی اعلام شدند ولی فراخوان‌های آینده بر اساس نیازهای نظام سلامت کشور تهیه و درخواست خواهند شد.