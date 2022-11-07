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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

توسط موسسه نیماد؛

فراخوان گرنت برای تحقیقات دانشجویی حوزه سلامت آذرماه منتشر می شود

فراخوان گرنت برای تحقیقات دانشجویی حوزه سلامت آذرماه منتشر می شود

فراخوان گرنت موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) برای تحقیقات دانشجویی تا آذر ماه سال جاری منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: فراخوان گرنت نیماد برای تحقیقات دانشجویی در آخرین نشست شورای راهبردی موسسه نیماد به تصویب رسید و تا آذر ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای چابک‌سازی و طبق اولویت‌بندی نظام سلامت کشور اساسنامه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) در شهریور ۱۴۰۱ به روزرسانی شد، اظهار داشت: تا پایان سال جاری ۴ فراخوان گرنت منتشر خواهد شد.

پناهی اظهار داشت: فراخوان گرنت موسسه نیماد نیز برای تحقیقات دانشجویی در آخرین نشست شورای راهبردی موسسه نیماد به تصویب رسید و تا آذر ماه منتشر خواهد شد این آورد بسیار خوبی است و انتظار می‌رود دانشجویان از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه جدید کمیته‌های موسسه نیماد نیز متحول شده و در ۹ کمیته تمام حوزه‌های نظام سلامت کشور پوشش داده شدند. همینطور توجه ویژه‌ای اعمال شده است تا اعضای کمیته‌ها نیز از سراسر کشور باشند و اگر دانشگاهی در کمیته‌ها نماینده ندارد اعلام کند تا به آن رسیدگی شود.

وی اسامی کمیته‌های جدید موسسه نیماد را برشمرد و گفت: کمیته جوانی جمعیت، خانواده و سبک زندگی با توجه به دغدغه‌های روز کشور ایجاد شده است و کمیته درمان‌های ‌نوین، ‌فناوری ‌و نوآوری‌های‌ علوم ‌پزشکی، دارو، تجهیزات پزشکی، سلامت و امنیت غذایی، بیماری‌های غیرواگیر، صعب‌العلاج و مزمن، بیماری‌های نوظهور، بازدپدید و واگیر، سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و حوادث، سوانح، بلایای طبیعی و سلامت محیط زیست به همراه کمیته اخلاق در پژوهش به روز شده و راه‌اندازی شدند.

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) همینطور از تغییر روند اعلام فراخوان‌های موسسه نیماد در سال‌ آینده خبر داد و تاکید کرد: فراخوان‌های سال جاری بر منوال موجود بر اساس کمیته‌های تخصصی اعلام شدند ولی فراخوان‌های آینده بر اساس نیازهای نظام سلامت کشور تهیه و درخواست خواهند شد.

کد مطلب 5626560

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