تلاش برای حضور سرود در ساختار رسمی ارشاد/ برنامه های یک رویداد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای دست‌اندرکاران جشنواره ملی سرود فجر روز یکشنبه بیست و یکم آبان در سالن نشست‌های دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمد اله‌یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس جشنواره ملی سرود فجر در ابتدای این نشست گفت: خوشبختانه دبیر جشنواره و مدیران اجرایی جشنواره تلاش می‌کنند تا به محض انتشار فراخوان جشنواره اخبار و فعالیت‌های انجام گرفته در این رویداد را با مردم و اهالی رسانه به اشتراک بگذارند. به هرحال با روی کارآمدن دولت سیزدهم و حضور آقای اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید بر این بود که گونه سرود دوباره احیا شود. شرایطی که باید موجب هم‌افزایی متولیان عرصه سرود کشور شود.

وی افزود: در تلاش هستیم تا بتوانیم سرود را به جایگاه واقعی‌اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسانیم حتی در تلاش هستیم که این مقوله در ساختار رسمی وزارت‌خانه قرار گیرد. خوشبختانه با روی کارآمدن آقای جلیلی در سمت مدیریت سرود دفتر موسیقی وزارت ارشاد تلاش کردیم تا در حوزه سرود تولید انبوه نداشته باشیم، آن‌چه مهم بود شناسایی گروه‌های سرود کشور، توانمندسازی سرپرستان گروه‌های سرود، ارتقای سطح موسیقایی گروه سرود و مواردی از این دست بوده است. شرایطی که منجر به تولید آثاری در حوزه آموزش بوده که برای ما بسیار مهم بوده است.

مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در تقویت حوزه سرود، تاکید کرد: ما تصمیم داریم علاوه بر تقویت سرود در همه بخش‌ها بر حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، در حوزه‌هایی غیر از سرود دانش‌آموزی هم فعالیت‌هایی داشته باشیم. شرایطی که می‌تواند در حوزه سرود دانشجویی هم مورد توجه قرار گیرد. ما علاوه بر این موضوع تصمیم داریم تا با استفاده از آثار آهنگ‌سازان شناخته شده موسیقی و سرود کارهایی را در حوزه بزرگسال انجام دهیم. ما به هیچ عنوان قصدی برای رقابت با متولیان عرصه سرود نداریم آن‌چه انجام می‌شود موازی‌کاری نیست بلکه تنظیم فعالیت‌های سرود کشور به واسطه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که هم اکنون نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: ما طی این ماه‌ها جلسات متعددی را با گروه‌های سرود و فعالان این عرصه برگزار کردیم و تصمیم داریم با برگزاری جلسات آسیب‌شناسی شرایط بهتری را برای ارتقای سطح کیفی آثار انجام دهیم. ما در حوزه تولید هم برنامه‌های متعددی داریم که تصمیم داریم بر این مبنا آلبومی را هم تولید کنیم.

اله‌یاری درباره جشنواره سرود فجر گفت: سرود قابلیت این را دارد که یک جشنواره بزرگ و مستقل داشته باشد و امیدوارم برگزاری جشنواره سرود فجر بتواند به ارتقای سطح کیفی و افزایش وحدت و مودت بین اهالی موسیقی و سرود کمک کند.

حامد جلیلی مدیر سرود دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اولین جشنواره ملی سرود فجر هم در این نشست رسانه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند برگزاری این رویداد بیان کرد: در کشور ما به ویژه در سال‌های اخیر جشنواره‌های زیادی با موضوع سرود برگزار می‌شود. این روند هم اتفاق مبارکی است که دربرگیرنده قابلیت‌های جریان‌سازی در عرصه سرود است. هدف ما ارتقای سطح شنیداری مردم است. سرود یک رسالت متعالی دارد که باید از قابلیت‌های آن استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تمام تلاش‌مان را انجام دادیم تا موضوعات تربیتی و تعلیمی در بخش‌های مختلف جشنواره سرود فجر پیش‌روی مخاطبان قرار گیرد. این در حالی است که ما در حوزه‌های خانواده هم تصمیم داریم که بخش‌های ویژه‌ای را در نظر بگیریم که می‌تواند دربرگیرنده تنوعات مختلفی باشد. در این زمینه برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.

جلیلی بیان کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که در این جشنواره روی آن تاکید زیادی داریم بخش موسیقی کرال است. موضوعی که در ورای آفت پلی‌بک‌خوانی است و می‌تواند دربرگیرنده مؤلفه‌های مهم آموزشی باشد که در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته که می‌بایست حتی خارج از جشنواره موسیقی فجر نیز مورد توجه ما باشد. ما باید گروه‌های سرود را مجاب کنیم که به حوزه موسیقی کرال توجه بیشتری داشته باشند. این موضوع یکی از مهم‌ترین اهداف ما در بخش سرود دفتر موسیقی است که می‌بایست روی آن تمرکز بیشتری داشته باشیم.

حسین صیامی دبیر اجرایی جشنواره ملی سرود فجر هم در این نشست رسانه‌ای بیان کرد: امسال جشنواره با رویکرد متفاوتی در حوزه فراخوان پیش‌روی شرکت کنندگان قرار گرفت. شرایطی که مشتمل بر سرود، آکاپلا و گروه‌های کُر است. ما در کنار بخش‌ها بخش پایان‌نامه هم داریم که در این راستا بر اساس محتوای فراخوان هنرمندان می‌توانند شرکت کنند. ما در این زمینه هیچ محدودیت جنسیتی نداریم و همه گروه‌ها و هنرمندان این عرصه می‌توانند آثارشان را بر اساس فراخوان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

صیامی در ادامه صحبت‌های خود گفت: ما برای این جشنواره چهار مرحله را طرحی کردیم که به نظرم اتفاق متفاوتی است. مرحله اول ابتدا ارسال آثار است که ما در این زمینه روی اجرای زنده گروه‌ها تاکید داشته و داریم. یعنی گروه‌ها باید اثر مورد نظرشان را برای ارسال به ستاد جشنواره به صورت زنده بازخوانی کرده و تصویر آن را به جشنواره ارسال کنند. بعد از این ما مرحله مقدماتی را داریم که پس از آن آثار به مرحله منطقه‌ای و استانی راه پیدا خواهند کرد. ما در این حوزه پنج یا شش منطقه کشوری را انتخاب کردیم که در این مرحله آثار مورد داوری قرار می‌گیرند و پس از آن آثار منتخب به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا می‌کنند. البته گروه‌های راه‌یافته به بخش نهایی جشنواره موظفند که یک اثر تولیدی جدید را با حضور یک «راهبر» تولید کنند که این می‌تواند شرایط برگزاری جشنواره را متفاوت کند. هیأت داوران اجرای زنده آثار است که از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود به همین جهت تلاش شده تا بخش نهایی جشنواره سرود فجر بتواند دربرگیرنده تفاوت‌های کیفی باشد.