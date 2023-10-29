فراخوان جشنواره ملی سرود فجر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی سرود فجر، فراخوان جشنواره ملی سرود فجر با تشریح بخش‌های مختلف و مراحل برگزاری این رویداد موسیقایی تحت مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

این رویدادِ ملی با هدف توجه به دستاوردهای خلاقانه هنری و قابلیت‌های ویژه گروه‌های سرود و جمع‌خوانی، نمایش و معرفی نمونه‌هایی از برترین آثار، ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل هنری، ارتقای دانش شنیداری و هنری جامعه نسبت به سرود و جمع‌خوانی و ارتقای کیفیت آثار تولیدی و انتشار آن در قالبی ارزشمند در جامعه، به طور رسمی فعالیت خود را از هفتم مهر ۱۴۰۲ آغاز کرد.

جشنواره شامل ۲ بخش رقابتی و جانبی است؛ در بخش رقابتی گروه‌ها می‌توانند در قالب گروه‌های سرود، کُر و آکاپلا (اجرای اثر بدون ساز) شرکت کنند. بخش جانبی جشنواره هم شامل کتاب، پایان‌نامه و رساله با موضوع‌هایی درباره جمع‌خوانی است که در این بخش هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.

جشنواره ملی سرود فجر با محورهای موضوعی مقاومت و حماسه، ملی، آیینی و آزاد برگزار می‌شود. گروه‌های سرود حداکثر با ۲۰ نفر، گروه‌های کُر حداکثر با ۳۲ نفر و گروه‌های آکاپلا حداکثر با ۳۲ نفر می‌توانند در جشنواره شرکت کنند. شرکت در جشنواره محدودیت سنی ندارد.

این جشنواره در چهار مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست به ارسال آثار اختصاص دارد، مرحله دوم به صورت منطقه‌ای خواهد بود و در مرحله سوم برگزیدگانِ بخشِ منطقه‌ای وارد مرحله راهبری می‌شوند. مرحله چهارم هم به صورت کشوری در تهران و با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان تا ۳۰ آبان مهلت دارند تا در جشنواره ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند. مرحله مقدماتی این جشنواره از ۵ تا ۳۰ آذر برگزار خواهد شد. نتایج نهاییِ مرحله مقدماتی تا ۱۰ دی مشخص می‌شوند. دوره راهبری از ۱۰ روز پس از اعلام نتایج دوره مقدماتی تا ۱۰ روز قبل از شروعِ مرحله پایانی خواهد بود. آخرین بخش از جشنواره هم یکم تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

برای اطلاع دقیق از شرایط و نحوه ثبت‌نام و همچنین ارسال آثار در جشنواره ملی سرود فجر به سایت دفتر سرود به آدرس www.soroudiran.com مراجعه کنید.

متن کامل فراخوان و جزییات بخش‌های مختلف را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید.