داوری مرحله استانی جشنواره سرود فجر به اصفهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابطعمومی جشنواره ملی سرود فجر، جشنواره ملی سرود فجر هم اکنون در مرحله داوری استانی قرار دارد. در هفتههای گذشته داوران مرحله استانی به مشهد رفتند تا گروههای شرکتکننده از این استان و استانهای اطراف را مورد بررسی قرار دهند.
اواخر هفته گذشته داوران این جشنواره به اصفهان رفتند تا دومین مرحله از دواریها در بخش استانی هم انجام شود.
شهلا میلانی، مجید اخشابی، امید رهبران و قاسم صرافان داورانی هستند که در این مرحله آثار را داوری میکنند.
مرجله دوم بخش استانی جشنواره ملی سرود فجر، در تالار هنرستان هنرهای زیبا اصفهان برگزار شد. در مجموع ۲۱ گروه از استانهای اطرافِ اصفهان در این مرحله از جشنواره شرکت کردند تا آثارشان مورد قضاوتِ داوران قرار گیرد. اسامی گروههایی که در اصفهان داوری شدند به این شرح است:
اصفهان: گروههای آرشه، مولا، صدا، انصارالمهدی، شمیم یاس، آران و بیدگل: گروههای هلال منیر و کریم اهل بیت، خمینی شهر؛ گروه های یاقوت و آوای عشق، استان فارس: گروههای فرزندان ایران، دختران انقلاب از شیراز و گروه کریم اهل بیت از آباده، خوزستان: گروه زهراییون از اهواز و گروه همسرایان از آبادان، کهگیلویه و بویراحمد: گروه پسران خورشید، چهارمحال و بختیاری: گروه نوای مهر از شهرکرد، گروه نوای مهر از لردگان، گروه آوای باران پسران از شهرکرد، گروه آوای باران از شهرکرد، یزد: گروه دبیرستان شهید صدوقی، بوشهر: گروه نسیم انتظار از برازجان
آثار برگزیده در بخش استانی، به مرحله سوم یعنی بخشِ راهبری وارد میشوند. آخرین مرحله این جشنواره هم به صورت کشوری در تهران و با معرفیِ برگزیدگانِ نهایی انجام خواهد شد.
با پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی سرود فجر، ۸۰۰ گروه در جشنواره ثبتنام کردند که از این میان و پس از داوری مرحله گروهی؛ ۸۱ گروه به مرحله استانی راه یافتند.
جشنواره ملی سرود فجر شامل ۲ بخش رقابتی و جانبی است؛ در بخش رقابتی گروهها در قالب گروههای سرود، کُر و آکاپلا (اجرای اثر بدون ساز) شرکت کردهاند. بخش جانبی جشنواره هم شامل کتاب، پایاننامه و رساله با موضوعهایی درباره جمعخوانی است که در این بخش هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.
اختتامیه این جشنواره اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
مرحله سوم داوریها در بخش استانی هم اکنون در استان فارس-شهر لارستان در حال برگزاری است.
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