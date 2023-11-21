مهلت شرکت در جشنواره ملی سرود فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی سرود فجر، بر اساس آنچه در فراخوان جشنواره ملی سرود فجر اعلام شد، مهلت ارسال اثر و شرکت در نخستین جشنواره ملی سرود فجر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بود. اما دبیرخانه این رویداد ملی تصمیم گرفت به دلیل استقبال ویژه هنرمندان از سراسر کشور، این مهلت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند.
به این ترتیب مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی سرود فجر تا ۱۰ آذر تمدید شده است.
جشنواره شامل ۲ بخش رقابتی و جانبی است؛ در بخش رقابتی گروهها میتوانند در قالب گروههای سرود، کُر و آکاپلا (اجرای اثر بدون ساز) شرکت کنند. بخش جانبی جشنواره هم شامل کتاب، پایاننامه و رساله با موضوعهایی درباره جمعخوانی است که در این بخش هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.
جشنواره ملی سرود فجر با محورهای موضوعی مقاومت و حماسه، ملی، آیینی و آزاد برگزار میشود. گروههای سرود حداکثر با ۲۰ نفر، گروههای کُر حداکثر با ۳۲ نفر و گروههای آکاپلا حداکثر با ۳۲ نفر میتوانند در جشنواره شرکت کنند. شرکت در جشنواره محدودیت سنی ندارد.
این جشنواره در چهار مرحله برگزار میشود که مرحله نخست به ارسال آثار اختصاص دارد، مرحله دوم به صورت منطقهای خواهد بود و در مرحله سوم برگزیدگانِ بخشِ منطقهای وارد مرحله راهبری میشوند. مرحله چهارم هم به صورت کشوری در تهران و با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.
برای اطلاع دقیق از شرایط و نحوه ثبتنام و همچنین ارسال آثار در جشنواره ملی سرود فجر به سایت دفتر سرود به آدرس www.soroudiran.com مراجعه کنید.
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