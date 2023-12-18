اعضای هیات انتخاب جشنواره ملی سرود فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره ملی سرود فجر، نخستین جشنواره ملی سرود فجر که مهلت ارسال آثار به جشنواره را تا ۱۵ آذر تمدید کرده بود، با استقبال گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف سرود از سراسر کشور مواجه شد.

با پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره؛ ۸۰۰ گروه در جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان و پس از داوری مرحله گروهی؛ ۸۱ گروه به مرحله گروهی در بخش استانی راه یافته‌اند. هیات انتخابِ این مرحله را شهروز حقی و صمد جلالیان تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر داوری مراحل استانی هم آغاز شده است که اخبار تکمیلی این مرحله در روزهای پیش‌رو منتشر خواهد شد.

جشنواره ملی سرود فجر شامل ۲ بخش رقابتی و جانبی است؛ در بخش رقابتی گروه‌ها در قالب گروه‌های سرود، کُر و آکاپلا(اجرای اثر بدون ساز) شرکت کرده‌اند. بخش جانبی جشنواره هم شامل کتاب، پایان‌نامه و رساله با موضوع‌هایی درباره جمع‌خوانی است که در این بخش هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.

جشنواره ملی سرود فجر با محورهای موضوعی مقاومت و حماسه، ملی، آیینی و آزاد برگزار می‌شود. این جشنواره در چهار مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست به ارسال آثار اختصاص دارد، مرحله دوم به صورت منطقه‌ای خواهد بود و در مرحله سوم برگزیدگانِ بخشِ منطقه‌ای وارد مرحله راهبری می‌شوند.

مرحله چهارم هم به صورت کشوری در تهران و با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.