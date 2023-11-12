خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - آمنه سپهر: با ۳۵ سال سن عنوان جوان‌ترین امام جمعه استان فارس را دارد. محل خدمت طلبگی‌اش در جنوب شرق استان فارس است، همانجا که به واسطه قرآن‌خیز بودنش در کشور شهره است.

وجود روحانی جوان و امام جمعه‌ای که هم‌حرف نسل جوان و نوجوان است، می‌تواند انقلاب اسلامی را در پاسداشت آرمان‌های آن و انتقال به نسل‌های بعدی موفق کرده و آن را بیمه کند؛ این امر موهبت بزرگی است که باید در تمام عرصه‌ها به آن دقت داشت.

حجت الاسلام حمید اصلاحی، امام جمعه شهر رونیز استهبان ۵ ماهی است که سکان‌دار فرهنگی و امامت جمعه این شهر مذهبی است. قرارگاه فرهنگی این امام جمعه جوان در ۱۵ کیلومتری شهرستان قرآنی استهبان، در شهر رونیز قرار دارد.

کسی که در کنکور سراسری سال ۸۴ با رتبه ۲۵۰۰ در رشته کامپیوتر وارد دانشگاه شهید باهنر شیراز شد. وی به دلیل فعالیت‌های مذهبی و معنوی هیأت فاطمیون دانشگاه به طلبگی و بسط و نشر معارف اهل بیت علاقه مند شد. همین علاقه‌مندی باعث شد تا در مسیری سراسر نور قدم بگذارد و با پشتکار فراوان خود بتواند دروس مقدماتی حوزه را در ۶ سال اول طلبگی با معدل ۱۸.۸۰ و سطوح عالی حوزه را در قم با معدل ۱۷.۲۰ به پایان برساند. دروس خارج از فقه و اصول را در محضر آیات عظام شاهرودی، سبحانی و حسینی آملی بهره برد و هم اکنون در سال پنجم خارج فقه و اصول در حال تحصیل علوم‌حوزوی است.

دغدغه‌هایی از جنس فرهنگ

اما آنچه که باعث شد تا وی سوژه گزارش خبرگزاری مهر باشد، دغدغه‌مندی این امام جمعه جوان در مسائل فرهنگی و همچنین چگونگی مدیریت فرهنگی و تصمیم‌گذاری کلان در حیطه فرهنگ و دین است. حجت الاسلام اصلاحی معتقد است که بسیاری از ایده‌ها و توصیه‌های معرفتی تبلیغی در بین مسئولین، اجرایی نمی‌شود و به همین جهت تصمیم گرفته است تا از طریق جایگاه امامت جمعه و تریبون این نماز عبادی سیاسی، این مساله با بسط ید بیشتر و ارتباط بهتر با نهادهای تصمیم‌گذار، منویات فراموش شده اهل بیت علیهم السلام را در حد امکان اجرایی کند.

این امام جمعه جوان برای سامان‌بخشی به امور فرهنگی با قدم‌هایی هر چند کوتاه شروع کرد و از همان زمان ورود به حوزه علمیه با پایه‌ریزی هیأت نوجوانان ام‌ابیها سلام الله علیها شروع به جذب و کادرسازی بدوی برای مسوولیت‌دهی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی کرد.

هم‌صدا با رویش‌های جدید

حجت الاسلام اصلاحی بهترین راهکار برای جذب جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی را هم‌قدم و یک‌صدا شدن با رویش‌های جدید در بین نوجوانان و جوانان می‌داند و بیان می‌کند: از آنجا که اردوهای هدفمند دانش آموزی امروزه از مؤثرترین شیوه‌های آموزشی و تربیتی شناخته شده و در خارج کردن فرایند آموزش و پرورش از فضای بسته کلاس و مدرسه و همچنین هدایت و سازمان‌دهی هدفمند اوقات فراغت دانش‌آموزان، نقش بسزایی دارد، یکی از برنامه‌هایی که در اولویت فعالیت‌های فرهنگی ما قرار گرفته، برپایی اردوهای ثابت ماهیانه است.

او از دیگر فعالیت‌های این قرارگاه فرهنگی در بخش رونیز استهبان در جنوب شرق استان فارس را بسترسازی جهت حضور طلاب و روحانیون در روستاهای بدون روحانی می‌داند. به گفته این امام جمعه جوان، نقش روحانیت متعهد و دغدغه‌مند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی دینی و همچنین بسط معنویت بسیار پررنگ و بی‌ بدیل است.

وی از حضور طلاب جوان در مناطق محروم بخش رونیز هم سخن گفت و اظهار داشت که طلبه‌های جوان در کنار تحصیل با برنامه‌ریزی هفتگی در مناطق محروم حضور پیدا می‌کنند.

جمع‌خوانی و کتاب‌خوانی

حجت‌الاسلام اصلاحی معتقد است که باید توصیه‌های مؤکد رهبر انقلاب آویزه گوش یکایک دغدغه‌مندان حوزه فرهنگی کشور باشد. او در همین رابطه می‌گوید: از آنجا که سرانه مطالعه کتاب در کشور ما بسیار ناچیز بوده و توصیه مؤکد رهبر معظم انقلاب بر کتابخوانی بر هیچکس پوشیده نیست اقدام به جمع‌خوانی کتاب مخصوصاً بین دانش آموزان شهر رونیز کرده‌ایم.

حضور در مدارس از اقدامات مستمری است که این امام جمعه جوان در جنوب شرق استان فارس زمینه دوستی با نوجوانان را فراهم کرد. حجت الاسلام اصلاحی در ادامه فعالیت‌های فرهنگی خود با جدیت پیگیر مسائل فرهنگی در مدارس شهر رونیز است.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های حاکمیتی برای سامان‌بخشی به حوزه فرهنگ

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت نهادهای حاکمیتی برای اختصاص بودجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های فرهنگی تاکید می‌کند و می‌افزاید که این مسائل یکی از دغدغه‌ها و رسالت‌های همیشگی وی بوده است.

همنشینی با دانش آموزان از این امام جمعه جوان فردی مورد وثوق و گاهی در نقش دوست و مشاور ساخته است که او را فردی امین برای بازگو کردن مسائل شخصی دانش آموزان تبدیل کرده است.

جامعه پویا در گروی بها دادن به دانش‌آموزان

امام جمعه رونیز معتقد است تضمین جامعه‌ای پویا برای آینده کشور در گرو بها دادن به دانش‌آموزان است. وی اظهار می‌کند: دانش‌آموز واقعی کسی است که فهم درست و نگاه واقع بینانه‌ای از عالم پیرامونی خود داشته و با ترسیم جهان‌بینی منطقی، علایق و توانمندی‌هایش را ادامه دهد.

وی بر لزوم تکریم دانش آموزان توسط والدین و مربیانی که نقش معماران شخصیت جوانان و نوجوانان را به عهده دارند، تاکید می‌کند و معتقد است علاوه بر تأمین نیازهای عاطفی وظیفه هویت‌دهی و تکریم شخصیت دانش آموزان برعهده والدین و معلمان است، چرا که اغلب ناهنجاری و بزهکاری اخلاقی از ناحیه کسانی صورت می‌گیرد که ساختار هویتی آنان از بین رفته و شخصیت آنان نادیده گرفته شده است.

لزوم بالفعل شدن‌ظرفیت‌های نهفته مساجد

بالفعل کردن ظرفیت‌های نهفته در مساجد شهر رونیز برای ارتقای فرهنگ و معنویت در این شهر از اقداماتی است که این امام جمعه جوان در دستور کار خود قرار داده تا مساجد این شهر کارکرد واقعی خود را پیدا کنند.

حجت الاسلام اصلاحی در همین رابطه بیان می‌کند: یکی از رسالت‌هایی که ما برای خودمان تعریف کردیم بسترسازی برای حضور روحانیون و طلاب جوان در مناطق و مساجد بدون روحانی و همچنان فعالیت تبلیغی چهره به چهره با دانش‌آموزان و نوجوانان هست.

او ابراز می‌کند: گفتمان‌های اعتقادی و تبیینی، هیأت هفتگی مؤثر و پویا، حضور در مدارس، اردوی ماهانه مستمر و فعالیت‌های ورزشی هدفمند از جمله برنامه‌های اولیه نهاد امامت جمعه جهت کادرسازی و تربیت نسل متعهد برای آینده انقلاب اسلامی در شهر رونیز است.

وقتی نسل جدید متعهدانه‌تر وارد میدان می‌شوند

امام جمعه رونیز عنوان می‌کند: نوجوانان نسل کنونی ما ثابت کرده‌اند که اگر مبانی دینی و منظومه فکری امامین انقلاب برای آنها درست و هنرمندانه تبیین و معضلات و گره‌های اعتقادی با بیان عالمانه باز شود، متعهدانه‌تر و با نشاط بیشتری نسبت به جوانان دهه‌های اول انقلاب در صحنه حاضر خواهند بود، چرا که شهید حججی‌ها و آرمان علی وردی‌ها شاهدی گویا بر صدق این مطلب هستند.