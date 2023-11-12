مشاور رییس دانشگاه صنعتی شریف در امور زنان و خانواده منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، رسول جلیلی رییس دانشگاه طی حکمی دکتر اکرم عوامی را از تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ برای مدت دو سال به عنوان «مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده به شرح زیر است :

احتراماً، با عنایت به تعهد و تجارب سرکارعالی، به ‌موجب این حکم، به‌عنوان «مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده» به مدت دو سال منصوب می‌شوید. در این راستا، اهم اقدام‌ها و مواردی که در تعامل سازنده و هم‌افزا با سایر ارکان دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

ارتقاء نقش بانوان عضو هیات علمی دانشگاه در سرآمدی علمی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه؛

افزایش روحیه نشاط و امید در دانشجویان خانم در مقاطع مختلف تحصیلی؛

همکاری و اثرگذاری بیشتر بانوان همکار کارمند (یاوران علمی) در اداره دانشگاه؛

استفاده بیش از پیش از ظرفیت بانوان فارغ‌التحصیل در چارچوب حامیان، خیرین، و مرتبطین با نسل جوان دانشگاه؛

اهتمام به تقویت فرهنگ خانواده و استمرار و ارتقاء فرهنگ «شریف برای زندگی»؛

پیگیری تسهیلات لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی بانوان ذینفع دانشگاه؛

برگزاری جلسات مستمر بانوان دانشگاه با مدیران مرتبط به‌منظور همفکری و استماع نظرات.

امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

در همین جا، لازم می‌دانم از زحمات دکتر محمدزاده، در دوران تصدی این سمت، تشکر نمایم و انتظار همراهی آتی ایشان را دارم.