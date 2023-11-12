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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

۲۳ آبان ماه برگزار می‌شود؛

اجرای گروه «معروفی» در چهاردهمین شب موسیقی ارسباران

اجرای گروه «معروفی» در چهاردهمین شب موسیقی ارسباران

گروه موسیقی «معروفی» به سرپرستی شهناز نوابی و خوانندگی علی امیرقاسمی در چهاردهمین شب موسیقی ارسباران به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، گروه موسیقی «معروفی» به سرپرستی شهناز نوابی و خوانندگی علی امیرقاسمی در چهاردهمین شب موسیقی ارسباران سه شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۸ به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

در این برنامه، آثاری از جواد معروفی، همایون خرم، مجید وفادار، فریدون حافظی، انوشیروان روحانی، محمد حیدری، شهناز نوابی و علی امیرقاسمی اجرا خواهد شد.

شهناز نوابی شیرازی (پیانو)، علی امیرقاسمی (آواز)، راژان بیات (فلوت)، غزاله سادات تفرشی (کمانچه)، ستایش علی خمسه (تار) و شقایق محمدی(تمبک) اعضای گروه موسیقی «معروفی» را تشکیل می دهند.

فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا واقع شده و حضور در این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 5936962
علیرضا سعیدی

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