اعلام جزئیات اولین «شب موسیقی ارسباران»

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شب از سلسله برنامههای «شب موسیقی ارسباران» با تمرکز بر موسیقی آوازی ایران در چهار بخش مجزا از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۱۱ مرداد در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
علی رستمیان، امیر مداح، علیرضا حاجیطالب و علی شیرازی چهار آوازخوانی هستند که در نخستین «شب موسیقی ارسباران» به اجرای آواز میپردازند. این چهار خواننده را در چهار اجرای مختلف، نوزاندگانی متفاوت همراهی خواهند کرد.
«شب موسیقی ارسباران» عنوان برنامهای است که توسط «کانون موسیقی فرهنگسرای ارسباران» با هدف تمرکز بر موسیقی جدی و هنری برگزار خواهد شد. این برنامه به صورت فصلی یا دو ماهانه اجرا میشود و برنامه ریزی ها به شکلی است که هر بار در یکی از ژانرهای مختلف موسیقی (موسیقی دستگاهی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی اقوام ایرانی، کُرال در بخشهای سازی و آوازی) برگزار شود.
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