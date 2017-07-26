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۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

اعلام جزئیات اولین «شب موسیقی ارسباران»

اعلام جزئیات اولین «شب موسیقی ارسباران»

اولین شب از سلسله برنامه های «شب موسیقی ارسباران» با تمرکز بر موسیقی آوازی ایران در چهار بخش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شب از سلسله برنامه‌های «شب موسیقی ارسباران» با تمرکز بر موسیقی آوازی ایران در چهار بخش مجزا از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۱۱ مرداد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

علی رستمیان، امیر مداح، علیرضا حاجی‌طالب و علی شیرازی چهار آوازخوانی هستند که در نخستین «شب موسیقی ارسباران» به اجرای آواز می‌پردازند. این چهار خواننده را در چهار اجرای مختلف، نوزاندگانی متفاوت همراهی خواهند کرد.

«شب موسیقی ارسباران» عنوان برنامه‌ای است که توسط «کانون موسیقی فرهنگسرای ارسباران» با هدف تمرکز بر موسیقی جدی و هنری برگزار خواهد شد. این برنامه به صورت فصلی یا دو ماهانه اجرا می‌شود و برنامه ریزی ها به شکلی است که هر بار در یکی از ژانرهای مختلف موسیقی (موسیقی دستگاهی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی اقوام ایرانی، کُرال در بخش‌های سازی و آوازی) برگزار شود.

کد مطلب 4041429
علیرضا سعیدی

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